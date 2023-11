WarioWare: Move It! è ora disponibile!

WarioWare Move It! è da oggi disponibile e lancia la sfida a VenereItalia per conquistare il titolo come miglior Virtual Influencer

Con la sua inarrestabile passione per il denaro, la nemesi dell’idraulico più famoso del mondo è approdata sui social e lancia la sfida all’ambasciatrice della campagna Ministero del turismo venereitalia23 per diventare il nuovo miglior Virtual Influencer, in occasione del lancio di WarioWare: Move It!, disponibile dal 3 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Alle prese con le sue disavventure nella sua vacanza sull’isola di Solo Spasso, Wario ha iniziato a esplorare anche l’Italia, mostrandoci gli aspetti del nostro Paese con tono ironico.

WarioWare: Move It! ora disponibile festeggia il lancio con “Open to Warioviglia!”

L’eterno rivale del personaggio creato dalla Nintendo, Super Mario, apparso di recente nel film a lui dedicato Super Mario Bros. The Movie, torna in un nuovo capitolo della serie: WarioWare Move It!, disponibile dal 3 novembre su Nintendo Switch e, per festeggiare il suo rilascio, Wario ha deciso di approfittare della vincita della sua vacanza per sfidare ironicamente VenereItalia23 in una sfida all’ultimo post. Così viene creata Open to Warioviglia, la campagna che punta a dissacrare il concetto di perfezione e bellezza in pieno stile della serie WarioWare. Per restare a cavallo, Wario si è aperto un canale Instagram chiamato WarioItalia23, per iniziare la campagna dove esplora le terre d’Italia in modo ironico e provocatorio. L’imprenditore digitale ha voluto contrastare così la campagna di VenereItalia23 chiamata “Open to Meraviglia” per esaltare la cultura e le tradizioni italiane.

La trama di WarioWare: Move It! disponibile dal 3 novembre con dei minigiochi frenetici

Partito per una vacanza su un’isola esotica con il suo gruppo di amici, Wario si imbatte nella pietraposa e i suoi guardiani, finendo in guai seri. Per salvare la sua vita e di quella dei suoi amici da antiche creature mistiche e leggendarie, il protagonista dovrà affrontare 200 minigiochi basati sul movimento ad alta velocità. Questi minigiochi che mettono alla prova i riflessi hanno sempre caratterizzato la serie di WarioWare. Centrare un grosso naso col dito, deporre uova e ondeggiare un’alga saranno solo alcune delle buffe azioni che dovranno essere compiute per raggiungere la posa perfetta tra le varie pose Locomotiva, Chicchirichì, Top-Model, Mani-Chino e Sumo. Nella modalità multigiocatore si potrà giocare fino ad un massimo di 4 giocatori che dovranno collaborare per avere successo. Il gioco avrà inoltre una modalità storia, in cui seguiremo le disavventure di Wario. Il Museo sarà l’area in cui potremo allenarci coi minigiochi.

Il successo del rivale di Mario

Wario era originariamente creato come antagonista della serie in Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, ma la sua caratteristica di essere l’opposto di Mario e di poter fare ciò che lui non può fare ha fatto innamorare i fan della serie, diventando protagonista di serie a lui dedicate tra cui Wario Land e WarioWare. Con WarioWare: Move It! i giocatori della famiglia Nintendo Switch potranno sfruttare al massimo le potenzialità della console. I fan più sfegatati di Wario potranno acquistare il nuovo gioco direttamente dal My Nintendo Store, dove troveranno incluso un incredibile portapranzo esclusivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioWare Move It! i visitatori dell'evento Lucca Comics and Games 2023 potranno provare il gioco sin dal day one insieme ai loro amici, per rendere l'evento indimenticabile! L'appuntamento è fissato per il 3 novembre in Piazza Bernardini, nel cuore di Lucca, con tante sorprese e gadget!