Forspoken riceve la classificazione dall’ESRB

Linguaggio volgare e violenza sono alla base della classificazione che l’ESRB ha riservato a Forspoken, il titolo Square Enix in arrivo per PS5 e PC

La produzione realizzata da Luminous Productions e pubblicata da Square Enix, Forspoken, ha da poco ricevuto la classificazione da parte dell’Entertainment Software Rating Board (ESRB) e, in modo non certo sorprendente, il titolo viene indicato come M, ovvero rivolto ad un pubblico maturo. Vediamo cosa potrebbe aver portato alla decisione in questione, relativa al titolo annunciato quasi un anno fa.

Forspoken: spunta la classificazione ESRB

Andando nel dettaglio, vengono descritte delle cutscene caratterizzate da atti di violenza, come personaggi che tentano di saltare giù da un palazzo, mostri che uccidono dei civili e individui tenuti sotto tiro. Quest’ultima parte potrebbe fare riferimento alla vita della protagonista del gioco, Faye, prima che questa venga trasportata all’interno del reame di Athia. Qua, con l’aiuto di un bracciale senziente e di nuove abilità magiche, la ragazza dovrà lottare contro le Tantas, le antiche matriarche del regno ora passate al lato oscuro. Ci saranno quattro zone da esplorare, caratterizzati da mostri da combattere e da una misteriosa calamità nota come The Break da fronteggiare.

La classificazione fornita dall’ESRB in merito a Forspoken, lascia presagire che la storia del gioco potrebbe essere molto più brutale di quanto i trailer visti sino ad oggi non abbiano mostrato. Non bisognerà, comunque, attendere molto prima di saperne di più, dato che il titolo è previsto in uscita su PS5 e PC il prossimo 24 di Maggio.

Noi di tuttoteK siamo curiosi di vedere cosa ci riserverà il titolo Square Enix, ma anche ansiosi di conoscere le vostre impressioni preliminari, che vi invitiamo a condividere tramite la sezione dei commenti. Per mettere le mani su tantissimi giochi a prezzo scontato, invece, il consiglio è sempre quello di tenere d’occhio le offerte presenti su Instant Gaming.