F1 2022: svelato il giorno dell’annuncio ufficiale

Electronic Arts ha programmato da poco l’annuncio ufficiale di F1 2022 tramite un sito che mostra il countdown della presentazione

Ormai è da molto tempo che i fan stavano aspettando l’annuncio ufficiale di F1 2022 e finalmente il grande giorno è arrivato. Electronic Arts ha annunciato recentemente che F1 2022 di Codemasters sarà ufficialmente rivelato domani alle 17:00. Sul sito ufficiale è presente un conto alla rovescia che pubblicizza il gioco come una “Nuova Era della Formula 1“e al momento non sono presenti altre informazioni sul gioco.

Non perdetevi domani l’annuncio ufficiale di F1 2022!

Tuttavia, negli ultimi mesi ci sono stati molti rumor riguardo l’annuncio di F1 2022 insieme a svariate informazioni sul titoli. L’insider Tom Henderson ha riferito il mese scorso che il simulatore di corse verrà probabilmente rilasciato entro la fine dell’anno, quindi potrebbe essere rivelata durante la presentazione la data di uscita ufficiale per fine anno. Per quanto riguarda Braking Point, la modalità storia introdotta nel capitolo dell’anno scorso, purtroppo non tornerà a causa di apparenti limiti di tempo nello sviluppo.

Sempre secondo i rumor, i giocatori avranno a disposizione una hub chiamato F1 LIFE che fornirà “uno sguardo dietro le quinte delle vite dei veri piloti di Formula 1″. Sarà possibile acquistare e collezionare oggetti di lusso come costosi oggetti e occhiali di grandi firme del design. Ci saranno anche a disposizione supercar da collezionare che possono essere utilizzate per le corse, escluse quelle in multiplayer. Presumibilmente arriverà anche il cross-play, ma solamente in un aggiornamento post-lancio insieme a nuove piste come Algarve International Circuit a Portimao e Shanghai International Circuit in Cina.

Non vedete l’ora di vedere la presentazione del gioco? Comprerete il titolo quando uscirà? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.