Un Figlio, potente dramma familiare del regista tunisino Medhi M. Barsauoi, a partire dal 21 aprile, disponibile nelle sale di tutt’Italia

Dal 21 aprile nei cinema italiani, sarà disponibile Un Figlio, potente dramma familiare che porta con sé le tematiche etiche e religiose, all’alba della primavera araba. Ispirato al cinema di Asghar Farhadi e con lo stesso ritmo teso tipico dei thriller è pronto a toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Un Figlio è distribuito da Valmyn e I Wonder Pictures, in collaborazione con Fondazione Culturale Niels Stensen.

La trama

Fares (Sami Bouajila) e Meriem (Najla ben Abdallah) sono una coppia felice, hanno un figlio di dieci anni di nome Aziz e una primavera araba che porta con sé la speranza di un futuro migliore per la Tunisia. Le loro giornate trascorrono felici e spensierate, ma la tragedia è dietro l’angolo.

Al ritorno da un fine settimana a Tataouine la loro auto cade in un’imboscata, sconvolgendo le loro vite per sempre e facendo emergere un segreto inconfessabile. Fino a che punto è lecito spingersi per salvare il proprio figlio?

Cos’è davvero la modernità?

La pellicola segna il debutto cinematografico del regista tunisino Mehdi M. Barsaoui, specializzato presso il DAMS di Bologna, e mette in scena una vicenda particolarmente intrisa delle contraddizioni che caratterizzano il mondo Tunisino del momento.

Il film mette sotto una lente di ingrandimento l’intreccio tra la cultura del patriarcato e l’irrompere della modernità, il conflitto tra ciò che risulta impossibile e ciò che dovrebbe essere tecnicamente possibile per salvare una giovane vita.

Viene messo in scena il dramma di una famiglia obbligata a decidere e si inscrive in uno scenario dove alla speranza si sostituisce progressivamente la violenza e l’orrore di una indicibile mercificazione. Finché l’incontro di uno sguardo tra una madre e un padre ci apre a un tempo futuro dove guarire significa anche rifondare le relazioni umane su valori ben più forti di quelli meramente genetici.

