State of Play: Square Enix presenta The DioField Chronicle in un primo trailer

Allo State of Play nella tarda serata del 9 marzo è stato mostrato il primo trailer di The DioField Chronicle, un nuovissimo gioco RPG tattico di Square Enix

I rumor su un possibile State of Play in primavera iniziavano a farsi sempre più pressanti, e alla fine sembra che si siano svelati veritieri: Sony ha infatti annunciato il nuovo evento solamente due giorni prima della data ufficiale, lasciando così molto poco tempo per speculare sulle possibili rivelazioni nel corso della diretta. A ogni modo, erano stati comunque dati dei piccoli dettagli sul genere di titoli presenti: lo State of Play si sarebbe concentrato sui titoli giapponesi, e considerando come adesso due delle esclusive più importanti della piattaforma – Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West – sono state rilasciate, senza dubbio stanotte sarebbe stato il turno di vedere ulteriormente l’atteso Ghostwire Tokyo, in uscita per la fine del mese di marzo. Insieme ad esso, in questi 20 minuti di annunci è stato lasciato spazio anche a nuovi videogiochi: Square Enix ha infatti presentato non solo un trailer per Valkyrie Elysium, ma anche per un nuovissimo titolo dal nome di The DioField Chronicle.

Square Enix svela il trailer di The DioField Chronicle

Square Enix ha portato diverse novità nel corso di quest’ultimo State of Play: nonostante la mancanza di notizie vere e proprie sullo stato di Final Fantasy XVI, si è potuto assistere a nuovi annunci da parte dell’azienda videoludica, che ha voluto svelare l’arrivo non solo di un nuovo capitolo di Valkyrie Profile, ma anche un inedito gioco di ruolo tattico, con delle illustrazioni che richiamano molto ad altre opere precedentemente viste dallo studio, come Octopath Traveler. The DioField Chronicle, presentato da Square Enix con un primo trailer, si distingue particolarmente dagli altri giochi della categoria a cui appartiene: il sistema di combattimento pone gli scontri in uno scenario di battaglia tattico in tempo reale, accompagnato da una storia profonda e intrigante.

La trama di The DioField Chronicle, posta all’interno di un mondo che mescola aspetti medievali e moderni, con palazzi dalle strutture piuttosto attuali, verterà su tematiche di onore e guerra. Il sistema di battaglia tattica pone le sue fondamenta sullo stato in cui versa il campo di battaglia, e i giocatori saranno coloro che si appresteranno ad impartire gli ordini alle proprie truppe, tenendo conto degli aspetti più cruciali che riguardano i soldati a disposizione e i punti deboli presentati dai nemici. Sono stati introdotti quattro protagonisti, Fredret, Iscarion, Waktaquin e Andrias, e il mondo di gioco si presenta come il continente di Rowetale, dove le varie potenti fazioni si troveranno a combattere per la giada, preziosa risorsa che alimenta magia e tecnologia. Il gioco sembra quasi essere una sorta di “visione alternativa” di Valkyria Chronicles, senza presentare stavolta corazzati o armi militarmente avanzate. The DioField Chronicle ha un’uscita prevista per la primavera del 2022, su PS5 e PS4.

