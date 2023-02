Mummie – A spasso nel tempo: da oggi al cinema

Mummie – A spasso nel tempo è il nuovo film per tutta la famiglia da oggi 23 febbraio al cinema in tutte le sale

Mummie – A spasso nel tempo è il nuovo film animato per tutta la famiglia diretto da Juan Jesús García, da oggi 23 febbraio al cinema in tutte le sale distributo da Warner Bros. Per il regista spagnolo si tratta anche di un debutto alla regia, dopo aver lavorato come art director ad altri film di animazione che come questo mescolavano il divertimento con la narrazione storica. Tra i suoi lavori, ci sono Le Avventure di Taddeo l’Esploratore e Taddeo Jones: il Ritorno dell’Eroe.

Mummie – A spasso nel tempo: il trailer del film da oggi al cinema

Si tratta di una storia molto divertente, che mescola le risate all’aspetto più educativo, legato proprio alla trama e al contesto in cui si trovano i personaggi. Un film perfetto per pianificare un weekend di divertimento al cinema con i più piccoli.

Mummie – A spasso nel tempo: la trama del film da oggi al cinema

Un viaggio nelle divertenti avventure di tre antiche mummie egiziane che vivono nel sottosuolo di una città segreta, nascosta nell’antico Egitto. Il trio è formato da una principessa, un ex auriga e il suo giovane fratello, oltre al loro piccolo coccodrillo domestico. Attraverso una serie di sfortunati eventi, le mummie si ritrovano nella Londra odierna e si imbarcano in una strampalata quanto incredibile avventura alla ricerca di un vecchio anello, appartenente alla Famiglia Reale e rubato da un astuto archeologo.

