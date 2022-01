DriveClub: il direttore Paul “Rushy” Rustchynsky svelerà una nuova IP

Una IP tutta nuova bolle nel calderone che fu di DriveClub: lo rivela il direttore del defunto Evolution Studios, Paul Rustchynsky

Sebbene Evolution Studios ormai non esista più, l’ex direttore di DriveClub ed Onrush è al lavoro su quella che, a quanto pare, è una IP completamente nuova. Come parte di Avalanche Studios Group, Paul “Rushy” Rustchynsky ha aperto un nuovo studio a Liverpool l’anno scorso ed è in attesa di poter annunciare il prossimo gioco nel 2022. Cioè, come finalmente possiamo dire, questo stesso anno. In una svolta intrigante, Rustchynsky ha aggiunto che lo studio è anche al lavoro su una proprietà intellettuale del tutto inedita. E non è la sola sorpresa in arrivo nei prossimi 12 mesi!

Come il direttore del DriveClub estrasse una nuova IP dal cilindro

Nelle risposte e nei retweet ricevuti dal post qui sotto, il direttore Paul Rustchynsky ha specificato che la nuova IP è solo una dei progetti in lavorazione, apparentemente “molti più di quanti se ne aspetterebbe la maggioranza della gente”, ma i fan di DriveClub, MotorStorm e Onrush farebbero meglio a mordere il freno. A quanto pare, Rushy non è al lavoro su un gioco di guida. In altre parole “spiacente, ma non c’è sequel o spinoff” di uno dei tre giochi interessati. A quanto pare, però, il progetto mira ad essere “molto diverso da qualunque cosa a cui io abbia mai lavorato”. Qualunque cosa sia.

In 2021 we (Avalanche Studios Group) opened a new studio in Liverpool, an exciting moment for me having achieved one of my career goals  In 2022 we’ll get to announce the game we’ve been working on for the past year  pic.twitter.com/fh5gLNayJm — Paul Rustchynsky (@Rushy33) January 1, 2022

Avalanche Studios Group è noto per essere anche al lavoro su Contraband. Il gioco open-world, fruibile anche in co-op, verrà pubblicato da Xbox Game Studios in esclusiva (ovviamente) per Xbox Series X, Series S e PC. Attualmente ci stanno lavorando più di 150 dipendenti, sebbene il periodo finestra per l’uscita non sia ancora stato confermato. Possiamo solo restare sintonizzati per saperne di più nei prossimi mesi, anche se non possiamo escludere a priori che non se ne parli prima dell’E3 2022. Teniamo duro, dunque, e mettiamo alle nostre aspettative un freno. Possibilmente a mano.

