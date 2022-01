PSVR 2: produzione al via a breve?

Spuntano in rete alcuni indizi relativi alla messa in produzione di PSVR 2, che stando alle informazioni dovrebbe partire a breve

Oltre ad aver confermato il nuovo hardware destinato alla realtà virtuale circa un anno fa, Sony ha anche diffuso alcuni dettagli relativi all’aspetto dei controller che andranno ad accompagnare il PSVR 2, ma oltre a ciò sappiamo davvero molto poco in merito all’headset in questione. Stando ad un nuovo rumor, però, non dovrebbe mancare molto al reveal ufficiale della periferica, dato che, se la notizia dovesse ricevere una conferma ufficiale, la messa in produzione dell’hardware non dovrebbe essere molto lontana.

PSVR 2 si prepara ad entrare in produzione?

Come riportato da Xueqiu, tramite il portale Push Square, pare che il fornitore di componenti Goertek abbia appena siglato un accordo di fornitura con Sony, ed il tutto sarebbe legato proprio allo sviluppo dell’headset di nuova generazione per la realtà virtuale. E sempre stando al report, pare che l’inizio della produzione sia oramai imminente.

Goertek aveva già collaborato in precedenza con la compagnia nipponica, sia per quanto riguarda lo sviluppo della prima versione del visore, sia per quanto concerne PS5, ma dato che il nuovo hardware da gioco è ormai è realtà, e che il fornitore stia collaborando anche con Meta per il Quest 2, gli indizi portano proprio in direzione realtà virtuale.

In precedenza, Goertek aveva confermato di stare lavorando con una compagnia giapponese in merito ad un nuovo headset VR, le cui stime di lancio parlano di circa 1-2 milioni di unità, e che dovrebbe debuttare alla fine del 2022: inutile dire come non possa fare a meno di pensare alla produzione di PSVR 2.

Questo farebbe coppia anche con alcuni precedenti report, secondo i quali Sony avrebbe in mente di lanciare la periferica durante il prossimo periodo natalizio. Ovviamente, al momento, siamo sempre nel campo delle pure speculazioni, ma noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sull’argomento.

