Recensione GEEKOM AS5: non chiamatelo mini PC

Finalmente possiamo raccontarvi un po’ di questo interessante prodotto: GEEKOM AS5 eleva i Mini PC su di un altro livello e ormai i limiti di queste macchine sono diventati pochissimi. Scopriamo insiele la nostra recensione di GEEKOM AS5!

Il mondo dei mini PC sta diventando sempre più interessante. Questi dispositivi che prima erano limitati della prestazioni ad un utilizzo marginale, per esempio come TV Box, ora stanno diventando dei veri e propri PC da utilizzare tutti i giorni per lo studio o il lavoro. La collaborazione tra GEEKOM ed Asus tenta di alzare ancor più l’asticella con il nuovo GEEKOM AS5, protagonista di questa recensione. Infatti l’azienda taiwanese ha deciso di fare un salto di qualità, andando a produrre dei Mini PC nettamente più potenti di quelli messi in commercio fino ad ora. Vediamo tutti i dettagli.

Specifiche Tecniche

APU : Ryzen 9 5900HX con iGPU Vega 8

: Ryzen 9 5900HX con iGPU Vega 8 RAM : 32GB DDR4-3200 MHz

: 32GB DDR4-3200 MHz SSD : 1TB M.2 2280

: 1TB M.2 2280 Bluetooth : V5.2

: V5.2 Wi-Fi : Wi-Fi 6E

: Wi-Fi 6E LAN : 2.5G RJ45

: 2.5G RJ45 Porte anteriori : 1 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (supporto DP1.4 60Hz)

: 1 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (supporto DP1.4 60Hz) Porte posteriori : 2 x Porta HDMI 2.1 (4096 x 2160 @60Hz), 1 x Display Port 1.4 (7680 x 4320 @60Hz), 1 x LAN 2,5G RJ45, 1 x Lucchetto, 1 x DC-in

: 2 x Porta HDMI 2.1 (4096 x 2160 @60Hz), 1 x Display Port 1.4 (7680 x 4320 @60Hz), 1 x LAN 2,5G RJ45, 1 x Lucchetto, 1 x DC-in Dimensioni : 120 x 130 x 58 mm, peso 750 g, attacco VESA

: 120 x 130 x 58 mm, peso 750 g, attacco VESA Sistema operativo installato : Windows 11 Pro, compatibile con Linux

: Windows 11 Pro, compatibile con Linux Confezione: Alimentatore 120W, 20V 6A, attacco VESA, varie viti di montaggio

Recensione GEEKOM AS5: design e costruzione

Tutti i prodotti GEEKOM bene o male seguivano delle regole di design comuni, fossero essi prodotti di fascia bassa, media o alta. Con il nuovo GEEKOM AS5, la musica però cambia. Il design tenta quasi di rispecchiare il nuovo concept: è più aggressivo con le sue linea squadrate e le griglie di aerazione molto più evidenti. Trasmette subito l’idea di un prodotto pensato per essere più prestante. Nonostante questo look un pochino più aggressivo, il prodotto non perde di eleganza perchè comunque si punta molto sul minimalismo del design con una tinta uniforme, pulsanti e porte disposti in modo ordinato e funzionale.

Piccolo passetto indietro forse sulla qualità costruttiva. Abbiamo uno chassis completamente in plastica, ma di buona qualità dopotutto. Tende a flettere un pochino al centro sotto prezzo, ma gli spigoli invece sono molto solidi. Sicuramente un pochino meno resistente dei un prodotto in alluminio. Buono come sempre il grip al tavolo che consente agevolmente di connettere i vari cavi senza paura di far volare via il mini PC.

Anche su GEEKOM AS5 apprezziamo molto la scelta dell’azienda di lasciare la possibilità di fare upgrade al sistema – per esempio aumentare RAM o memoria di massa. Basterà rimuovere la cover superiore bloccata da semplici viti a stella per poter accedere ai vari slot di espansione. Non tutti lo fanno ed è veramente un possibilità interessante, specialmente se parliamo di prodotti compatti come i mini PC.

Ultima osservazione importante: l’alimentatore non è più trascurabile come dimensioni e peso. Si tratta di una cosa del tutto legittima data la potenza che deve erogare (120 W) e siamo convinti che l’azienda abbia fatto il possibile per compattare il tutto.

Recensione GEEKOM AS5: analisi delle prestazioni

Ma il nuovo design è solo la punta dell’iceberg. Sotto la scocca troviamo un potentissimo Ryzen 9 5900HX con ben 8 core e 16 thread che possono spingersi fino a 4.6 GHz. Con una CPU così potente, praticamente non c’è limite a quello che si può chiedere a questo GEEKOM AS5. Su Cinebench abbiamo misurato 1493 punti in single core e ben 11371 in multi core, certamente il punto di forza dei processori Ryzen.

Andiamo ad analizzare i nostri grafici. Il test in single core ha impiegato circa 20 minuti dove la frequenza del core ha oscillato molto rapidamente tra 4.5 e 3.6 GHz. Non si riesce quindi a mantenere delle prestazioni costanti al massimo della frequenza di boost, ma il sistema evidentemente preferisce modulare per non alzare troppo la temperatura che rimane sempre sotto i 75 °C.

Nel test multi core che ha preso circa 10 minuti, vediamo come le frequenze di tutti i core si assestino poco sotto i 3.5 GHz (leggermente sopra la frequenza di base) per circa l’80% del test, per poi cedere al thermal throttling negli ultimi due minuti e scendere fino alla frequenza di base di 3.3 GHz. Consideriamo un buon risultati quello ottenuto, anche migliore del single core. Le temperature stanno attorno ai 75 °C nella prima fase e scendono a 70 °C durante la seconda. Una ottima gestione termica quindi per una macchina compatta come GEEKOM AS5, anche se la ventola si fa sentire sotto carico c’è da dire. Possiamo dirci soddisfatti di questa CPU.

Per la parte di GPU invece il salto di qualità vero e proprio non c’è stato. Abbiamo a disposizione una GPU Vega 8, quindi teoricamente un GPU decente. Tuttavia abbiamo notato un bottleneck importante: in qualche modo la VRAM della GPU viene limitata a 512 MB. Abbiamo provato, senza successo, ad entrare nel BIOS per innalzare questo limite, ma senza successo. Le prestazioni della GPU integrata quindi non ci hanno fatto gridare al miracolo.

Guardando i nostri benchmark ci accorgiamo come la GPU sia in grado di gestire bene giochi in FHD con dettagli alti, anche se con titoli più recenti potrebbe non essere all’altezza. Notiamo inoltre dei cali di frame rate sporadici anche sotto i 15 fps che di fatto rendono molto fastidioso giocare. Certamente un problema può essere dovuto al bottleneck della memoria assegnata alla iGPU. In generale ci aspettavamo qualcosa di più lato GPU da questo prodotto.

Velocissimo invece il disco SSD che raggiungere i 3000 MB/s in lettura e 2600 MB/s in scrittura sequenziali. Se parliamo di operazioni random, ci fermiamo a .

Recensione GEEKOM AS5: uso quotidiano

Abbiamo provato ad utilizzare questo mini PC in diversi ambiti. Va da sé che la potenza della CPU è sufficiente ad assolvere gran parte dei carichi di lavoro che possiamo immaginare. Per un uso prettamente casa e ufficio – navigazione web, email, suite office, ecc.. – è anche sovradimensionato. Potente e reattivo in ogni istante, potrete aprire tanti programmi e tanti file assieme e, grazie alla capacità di gestire più schermi, avremo anche tantissimo spazio a disposizione. Grazie alle tantissime porte di connessione disponibile, potrete facilmente utilizzare questo mini PC in qualsiasi ambito e configurazione.

Abbiamo provato a fare del foto editing senza troppi problemi. il video editing invece risente un po’ dei limiti della GPU ed è un po’ più difficoltoso, per esempio l’anteprima del montaggio e degli effetti tende a perdere un po’ di frame ad alta risoluzione. Comunque si riesce a lavorare abbastanza bene in FHD. Un discorso anaogo vale per il gaming: si può giocare, ma di certo non al top. Dovremmo stare in FHD e con dettagli medi per ottenere elevati framerate.

Conclusioni

In definitiva possiamo dire che GEEKOM AS5 è un mini PC che praticamente funziona come un desktop vero e proprio (di qualche anno fa) a livello di prestazioni, ma con dimensioni tascabili. La CPU è potente, la memoria a disposizione è abbondante e veloce, il design ci piace. Unica pecca è sempre la GPU che fatica a stare al passo con tutto il resto. Ci sentiamo quindi di consigliare questo mini PC a tutti coloro che non devono fare affidamento su una scheda grafica per task pesanti.

Il prezzo a cui viene proposto è di 599 euro, che per una macchina così potente non sono poi così tanti. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!

