Db-Line distribuirà gli accessori da gaming Trade Invaders

Db-Line distribuisce in esclusiva gli accessori Trade Invaders: originalità, affidabilità e prezzo competitivo

Db-Line rafforza il portfolio di distribuzioni esclusive per il mercato italiano. La società di distribuzione ha acquisito nel proprio bouquet il brand francese Trade Invaders. Fondata nel 2008, l’azienda che produce accessori compatibili con le console firmate da Microsoft, Nintendo e Sony, vanta un catalogo ampio e articolato, formato da ben 5.000 referenze che comprendono anche gli accessori per la telefonia mobile, l’hi-tech, fino a prodotti come i board game. Uno dei punti di forza della proposta di Trade Invaders (e che sta riscuotendo un rilevante successo) è legato principalmente all’accessoristica per il settore videogame.

Le parole di Marco Salmini, CEO di Db-Line

Db-Line è orgogliosa di ampliare la propria offerta esclusiva in tutti i comparti dell’ambito gaming, che continua a presidiare in modo incisivo sul versante software, puntando su soluzioni affidabili, fruibili per i consumatori e altamente competitive in termini di prezzo come quelle che caratterizzano il portafoglio di Trade Invaders.

Una line up che punta su fruibilità e originalità

Nel segmento degli accessori per il settore videoludico, uno dei best seller di Trade Invaders è rappresentato dalla linea Freaks and Geeks. È composta da accessori caratterizzati da un design curato nei dettagli, che si coniuga sia alla massima affidabilità nelle prestazioni, sia alla solidità costruttiva in grado di ridurre al minimo qualsiasi problematica di post-vendita. È il caso dei controller wireless per PS4 (a breve anche PS5), una gamma che presenta ben dieci modelli con varianti di colore. I controller per Ps4 di Trade Invaders offrono una connessione Bluetooth e doppia vibrazione: il pad centrale cliccabile e porta jack per cuffie da 3,5 mm. I pulsanti sono illuminati, l’altoparlante è integrato. L’autonomia del controller varia tra le 6 e le 8 ore, con una batteria ricaricabile da 600 mAh. Il cavo di ricarica Usb da 1 metro è in dotazione.

La linea “Animal Gaming” per Nintendo Switch

Per la famiglia di console Nintendo Switch, l’offerta di Trade Invaders è rappresentata dalla linea “Animal Gaming”. La gamma, compatibile con Pc (Windows 10), propone controller wireless di dimensioni compatte, con la funzione sensore di movimento, due pulsanti programmabili. Le “orecchie” del controller si illuminano con Led e la ricarica avviene in un massimo di 2-3 ore (grazie a batteria al litio da 300 mAh), per un’autonomia tra 6 e 8 ore, che può arrivare fino a 10 se la funzione vibrazione viene poco utilizzata. La linea “Animal Gaming” presenta controller dedicati al target kids, grazie all’ergonomicità assicurata in termini di fruizione.

Ma non è tutto. Trade Invaders ha anche predisposto un set di cover per la protezione dei controller. Sono facili e pratiche da installare: è sufficiente rimuovere il coperchio originale del controller per conferirgli un nuovo look. Il set di cover racchiude quattro conchiglie (nei colori blu scuro, azzurro, rosso, arancione), unitamente a un apposito strumento di smontaggio.

