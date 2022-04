Tomb Raider: prossimo capitolo in sviluppo con Unreal Engine 5

L’escursione della tombarola Lara Croft si fa cinque volte irreale: il prossimo Tomb Raider godrà dell’Unreal Engine 5 come motore grafico

Il franchise di Tomb Raider è in letargo già da un po’, ma a quanto pare il motore sta per riaccendersi con il ruggito inimitabile dell’Unreal Engine 5. Stando all’ultima presentazione targata Epic Games, diversi team di sviluppo si sono già adoperati per sfruttare il nuovo motore di gioco. Tra gli spasimanti intenti a prendere al volo il bouquet, abbiamo CD Projekt RED e The Coalition. Tuttavia a spiccare tra i talentuosi sviluppatori è stato nientemeno che Crystal Dynamics. Il manager dell’IP, Dallas Dickinson, ha confermato apertamente la gestazione del nuovo capitolo. Lara, in altre parole, sta tornando.

Unreal Engine 5 e Tomb Raider: un matrimonio perfetto?

In realtà non sono stati forniti ulteriori dettagli sul nuovo Tomb Raider, al di là dell’intenzione di fare buon uso dell’Unreal Engine 5. Sappiamo però che l’iter dello sviluppo è ancora all’inizio. L’ultimo capitolo, Shadow of, risale a quattro anni fa, con Eidos Montreal al timone. Ricordiamo infatti che al tempo le mani di Crystal Dynamics erano occupate con il discusso Marvel’s Avengers. Il team di sviluppo ha maneggiato Lara per l’ultima volta nel 2015 con Rise of the Tomb Raider. Vi lasciamo visionare l’evento nella sua interezza, consigliandovi eventualmente di saltarne i primi 36 minuti.

Come ci ricorda lo State of Unreal, questo sarà un cambio di motore di gioco non indifferente. I precedenti due episodi infatti hanno utilizzato il motore Foundation creato dalla stessa Crystal Dynamics. A quali cambiamenti porterà questa scelta, poi, resta ancora da vedere. Dickinson ha già promesso “esperienze di gameplay e narrazione di altro livello”, aggiungendo che Crystal Dynamics conta già di “fare pressioni per il fotorealismo” risultando in una “esperienza da action-adventure cinematografica di alta qualità”. Insomma, tante parole per altrettanta salivazione, specie contando che il team di sviluppo ha promesso tempo addietro di unificare le continuità dell’IP.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.