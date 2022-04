Sex Appeal: il film su Disney Plus dall’8 aprile 2022

Sex Appeal, la nuova commedia americana che ha per protagonista Mika Abdalla, uscirà l’8 aprile sulla piattaforma Disney Plus

Tra le nuove uscite proposte da Disney Plus per il mese di aprile, troviamo Sex Appeal, una commedia statunitense, originale Hulu. Vediamo di che si tratta.

Trama

Avery Hansen-White è una ragazza che ama dimostrare a se stessa di essere infallibile. Per questo, non fa mai nulla che non la porti al successo assicurato e non prende mai iniziative che la possano portare a sbagliare. Mentre procede attraverso questa vita senza ostacoli però, il suo ragazzo a distanza le propone di portare la loro relazione ad un livello più alto. Avery, presa alla sprovvista e sentendosi impreparata, chiede aiuto a Larson, il suo migliore amico, così da potersi preparare alla sua prima volta. La ragazza decide così di studiare i meccanismi dell’amore, in un percorso che le farà capire che in questo campo, l’utilizzo della testa e del cuore sono più importanti della scienza.

Il cast di Sex Appeal

Avery è impersonata da Mika Abdalla, già apparsa in Project Mc² (2015), al suo fianco Jake Short, nei panni di Larson, già visto in A.N.T. Farm – Accademia Nuovi Talenti (2011-2014) e Dexter (2009). Troviamo poi Fortune Feimster (Chick Fight, 2020) e Margaret Cho (17 Again – Ritorno al liceo, 2009), nell’interpretare rispettivamente Mama Suze e Ma Deb. Rebecca Henderson (Single Drunk Female, 2022) veste i panni di Ma Kim, mentre Mason Versaw (tick, tick… Boom!, 2021) quelli di Casper. Fa parte del cast anche Paris Jackson, la figlia di Michel Jacson, che qui impersona Danica McCollum; la ragazza era già apparsa in Truffatori in erba (Gringo) del 2018 e The Space Between, del 2021.

Telia Osteen (The Shabbos Goy, 2019) è dietro la macchina da presa, al suo debutto alla regia di un lungometraggio, mentre la sceneggiatura è opera di Tate Hanyok (The Office, 2019).

Sex Appeal ha già esordito all’inizio del 2022 negli Stati Uniti. Prima di arrivare in Europa, Disney Plus l’ha già resa disponibile in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Il film non è adatto ai minori di sedici anni.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.