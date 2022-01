Banjo-Kazooie arriva su Nintendo Switch online già da domani

Il famoso platform per Nintendo 64 Banjo-Kazooie arriva sul nuovo servizio online di Nintendo Switch

Il grande classico di Rare, Banjo-Kazooie, originariamente uscito su Nintendo 64, sta per arrivare sul nuovo servizio online di Nintendo Switch. Già dalla giornata di domani, 20 gennaio, gli abbonati a Nintendo Switch Online + Expansion Pack, il servizio che con un prezzo maggiore al normale abbonamento offre anche titoli per Nintendo 64 e Sega Mega Drive, potranno divertirsi con lo storico platform. L’aggiunta di Banjo-Kazooie era già stata annunciata insieme a una serie di grandi classici che arriveranno nei prossimi mesi sul nuovo servizio online di Nintendo.

Banjo-Kazooie si unisce ai titoli di Nintendo Switch Online

Banjo-Kazooie è solo l’ultimo titolo ad aggiungersi al pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online, che già offre diversi grandi classici sia per Nintendo 64, che per Sega Mega Drive. Il platform 3D di Rare ha per protagonisti Banjo e Kazooie, che dovranno salvare la sorella di Banjo, Tooty, rapita dal malvagio Gruntilda. Come in tutti i platform in ogni livello ci saranno diversi oggetti collezionabili da raccogliere per sbloccare nuove abilità e anche nuovi livelli, fino ad arrivare alla battaglia finale. Il titolo è famoso soprattutto per il suo umorismo e per il suo gameplay solido, che all’epoca della sua uscita nel 1998 conquistò molti fan.

Chi si fosse perso Banjo-Kazooie in passato o chi desidera rigiocarlo potrà ora grazie al pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online, arrivato a fine dell’anno scorso. Questo pacchetto aggiuntivo costa 39.99€ nella versione base e 69.99€ nel formato famiglia che consente di connettere fino a 8 account. Chi si abbonerà potrà accedere a un catalogo composto da titoli per Nintendo 64, tra cui grandi classici come Super Mario 64 e Zelda: Ocarina of Time, e Sega Mega Drive, con titoli come Altered Beast e Sonic. Inoltre, gli abbonati riceveranno anche l’accesso al DLC di Animal Crossing: New Horizons. Molti altri titoli delle due storiche console saranno aggiunti nei prossimi mesi.

