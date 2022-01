Hogwarts Legacy: l’ uscita è prevista per il Q3 2022?

Prosegue la sequenza di rumor riguardanti Hogwarts Legacy, il celebre action-rpg open world che promette di portare un’esperienza assolutamente entusiasmante per i fan del Wizarding World ideato da J.K. Rowling. Dopo un considerevole periodo di incertezza, cosa che ha messo in dubbio alcuni fan per quanto riguarda lo stato dello sviluppo del titolo, ultimamente sono usciti alcuni rumor importanti sulla presentazione e sull’uscita del titolo. Ebbene, dopo la smentita del rinvio al 2023, ecco che è spuntato un nuovo rumor secondo il quale la finestra di uscita di Hogwarts Legacy sarebbe prevista per il terzo trimestre del 2022.

Il rumor in questione arriva sempre dall’utente AccountNGT, che già ieri aveva smentito il rumor dell’ uscita di Hogwarts Legacy spostata al 2023. Ebbene, sempre tramite il proprio account Twitter, l’utente (che ricordiamo aver fatto trapelare dettagli su Star Wars Eclipse prima dell’annuncio ufficiale) ha fatto sapere che la release ufficiale è prevista per il terzo trimestre del 2022.

#HogwartsLegacy

Now that the 2023 rumor has been debunked by several official sources I can post this tweet ;

ICYMI: As I said a few weeks ago, according to my info, Hogwarts Legacy will be released on Quarter 3 of this year

The development is going well.

— AccountNGT (@AccNgt) January 18, 2022