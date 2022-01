Recensione QNAP TS-231K: equilibrato e performante

Recensione QNAP TS-231K. Siamo nuovamente in casa QNAP Systems, questa volta con un modello che basa tutto su Alpine AL214

Nel brand taiwanse QNAP ve ne abbiamo già parlato in occasione della recensione del fratello “minore” TS-230, ed abbiamo imparato come sia specializzata nella produzione di NAS il produttore in questione, sia volti all’utilizzo industriale che, dedicati all’home entertainment. Abbiamo poi visto come attenzione del brand sia quella di curare il software, in questo modello troviamo infatti un equilibrio eccellente.

QNAP TS-231K approda sul mercato con quel caratteristico design tipico del brand, moderno, ricercato, che di certo non sfigura in casa come in ufficio. È anch’esso leggero, silenzioso e versatile, e punta tutto, specie in questa versione, nell’ottimizzazione software. Cerchiamo di scoprire tutto su di lui, nella recensione completa.

Unboxing e design | Recensione QNAP TS-231K

Il package è molto curato, e non ci sorprende. Troviamo inserite diverse informazioni relative al prodotto in questione e le sue specifiche tecniche, mentre internamente troviamo tutto suddiviso in comodi scompartimenti, con della spugna strategicamente inserita per salvaguardare il prodotto durante la spedizione.

Venendo ai materiali, come da tradizione anche lui è realizzato interamente in plastica, nonostante ciò restituisce un’ottima sensazione al tatto, il design è molto semplice, e non abbiamo particolari elementi che spiccano, il tutto si tramuta in un design equilibrato e minimal. Sul pannello laterale troviamo inciso il logo QNAP, mentre nella parte superiore abbiamo un pattern che richiama delle fessure. Nella parte frontale abbiamo invece il pannello di interazione, con le spie Led di indicazione che vedremo dopo, e i tasti.

Troviamo poi alcuni essenziali manuali di istruzione, ed i cavi necessari all’installazione. Abbiamo il cavo Ethernet, un kit di viti, ovvero 8 necessarie all’installazione dei dischi da 3.5 e altre 6 per quelli da 2.5, abbiamo poi l’adattatore AC, e il cavo di alimentazione.

Nella parte posteriore invece abbiamo la griglia di espulsione per la ventola, e gli ingressi, accompagnati dal tasto Reset. Sempre in questa zona troviamo due viti atte allo sblocco della parte superiore del case, per giungere all’interno del NAS. Sul fondo abbiamo invece 4 gommini per la stabilità del Nas stesso. Internamente invece abbiamo una struttura in alluminio, per donare maggior robustezza al prodotto. Ritornando alla ventola prima citata, possiede una grandezza di 169 × 102 × 219 mm.

Il design presenta un sistema di aerazione poi è costruito in modo da favorire l’ingresso nell’aria dal pannello laterale, per poi espellere l’aria calda posteriormente, il flusso favorirà così la dissipazione dei drive. Infine, lo sblocco dei drive è comodo e semplice, non sono necessarie manovre particolari nemmeno strumenti. Basta alzare il carrellino di blocco posto ad ogni singolo ingresso drive, e accedere al Caddy nel quale inseriremo il Drive. Il sistema di blocco è solido e affidabile.

Le specifiche tecniche | Recensione QNAP TS-231K

Anche questo Nas è destinato principalmente all’ambiente domestico, ma si sposa anche per piccole medie aziende, come tale ha una scheda tecnica necessaria e sufficiente al suo target.

Per quanto riguarda il processore, è qui che troviamo l’elemento speciale, troviamo infatti una CPU Alpine AL214, un 4-core a 1,7GHz, vi dice nulla? Si tratta di un modello prodotto dalla casa AnnapurnaLabs, società appartenente ad Amazon. Questo processore nonostante presenti alcune specifiche che, scheda tecnica alla mano, potrebbero sembrare sotto la media, nasconde in realtà una grande ottimizzazione software, che rende fluido e performante il prodotto.

L’architettura è 32-bit ARM, supporta ovviamente un motore di crittografia unita ad un’unità di floating point. Inoltre abbiamo un sistema di transcodifica hardware accelerata. Abbiamo 1 GB di RAM DDR3 per quanto riguarda la memoria di sistema. Per quanto concerne invece la memoria Flash, abbiamo una doppia protezione sistema operativo di avvio, che si basa su 512 MB.

In termini di compatibilità abbiamo dischi rigidi SATA da 3,5”, da 2,5”. La singola porta Gigabit Ethernet, è di tipo RJ45, e dispone della funzionalità Wake on LAN, meglio conosciuta come WOL, inoltre possiede il Jumbo Frame. In termini di compatibilità QNAP mette a disposizione un sito dedicato per verifiche prima dell’acquisto.

In termini di dotazione porte abbiamo due porte USB 3.2 Gen 1. Spostandoci invece sul pannello frontale, abbiamo l’indicatore Led relativo allo stato di sistema, quello relativo alla Lan, quello dedicato alle connessioni USB, e ovviamente quello dei singoli HDD collegati. I tasti che abbiamo invece sono quello di accensione, quello del ripristino, e, posteriormente abbiamo la possibilità di effettuare il reset. Abbiamo delle dimensioni (A x L x P) di 169 × 102 × 219 mm, e un peso pari a circa 2,50 Kg. L’alimentazione invece è di 65 W, con un consumo medio in modalità sospensione di circa 8,50 W, sale a 15W invece in un classico scenario di utilizzo quotidiano tipico, mentre in termini di silenziosità, abbiamo registrato un oscillazione dai 40 ai 50 db(A) nella media, in fasi sia operative che Idle, sale a 55/ 60 db(A) con la ventola al massimo regime operativo.

Un sistema altamente ottimizzato | Recensione QNAP TS-231K

File Station rappresenta il cuore pulsante del sistema. La gestione dei file, l’integrazione di ricche app di memorizzazione, sincronizzazione, ricerca e archiviazione dei file, il tutto è garantito dall’affidabile piattaforma.

Come sempre accedere ai file è facile, e soprattutto lo si può fare con vari dispositivi tra cui USB e ovviamente smartphone. La sincronizzazione dei file è pressoché istantanea. Tra le cose che permette di fare File Station abbiamo la centralizzazione dei file, consente di scorrere e gestire in modo semplice i file da diverse sorgenti, il collegamento remoto a un altro NAS, utilizzando CIFS/SMB, FTP o WebDAV, trasferire i file tra il NAS e i servizi cloud, con supporto a Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business, Google Drive, Amazon Drive, Yandex Disk, Box, HiDrive e Citrix Share File.

Il modello TS-231K come detto basa tutto su Alpine AL214, una CPU quad-core da 1,7 GHz, che integrato insieme ad un software ottimizzato, le due porte Gigabit LAN, e l’unione con i dischi, offrono prestazioni davvero eccellenti. Da un lato offerte dalla piattaforma user friendly dall’altra dato dalle prestazioni pure.

Ricordiamo che il Nas ci è stato gentilmente fornito a corredo con un Drive proprio dedito all’utilizzo con Nas, ovvero il modello IronWolf NAS di casa Seagate, da ben 4TB. Due i dischi a corredo inviati per testare al meglio il TS-231K. Che si sposano come detto perfettamente con la natura di questo NAS, anzi, rappresentano una scelta più che sicura per avere la certezza di raggiungere queste prestazioni, a corredo con la potenza del TS-231K in esame. Infatti, le prestazioni medie raggiunte con tale configurazione, si attestano in Upload tra i 255 MB/s, e salgono a 260 MB/s in Download. Anche in particolari Benchmarks come le operazioni di sequential throughput offrono ottime performance, siamo difatti sui 219 MB/s in lettura, e 222 MB/s in scrittura. Nell’utilizzo quotidiano del prodotto, non abbiamo mai riscontrato rallentamenti, la capacità di lettura e scrittura è sempre stata una costante in termini di efficienza. Inoltre, la scelta di un disco IronWolf NAS permette di avere il pieno supporto con i software di recupero dati eliminati, come il servizio Snapshot.

Inoltre la porta USB sul pannello frontale supporta la copia con un clic, estremamente comoda in momenti in cui dobbiamo rapidamente eseguire backup dei dati da un dispositivo esterno al NAS e viceversa.

Le sue applicazioni

Infine, tramite Qsync, avremo sempre una sincronizzazione eccellente. Merito del sistema Qfiling che automatizza l’organizzazione dei file, classificando in modo semplice i file e impostando una pianificazione. Come detto è presente il supporto WebDAV, che ci permetterà di esser sfruttato come metodo di scambio/collaborazione file tra i dispositivi e le piattaforme supportate.

Potremo fare ricorso allo strumento QNAP NetBak Replicator, che supporta macchine Apple e Windows, oppure al backup su cloud. Ma questo resta pur sempre un prodotto dedicato all’ Home entertainment, per tale motivo avrete a disposizione anche l’app Plex Media Server per trasmettere file multimediali dal NAS a dispositivi mobili, e che vi consentirà di trasmettere facilmente musica, video e foto su Android TV, Apple TV (via Qmedia), Amazon Fire TV e set-top box. In quanto a riproduzione potrete avere anche la transcodifica video 4K in tempo reale, nel formato supportato H.264.

Nel suo utilizzo scoprirete il servizio myQNAPcloud, per accedere, gestire e condividere facilmente i file NAS tramite Internet, HBS, sarà possibile eseguire il backup o la sincronizzazione di file NAS, il tutto accompagnato dal sistema che funziona come cloud privato sicuro, grazie al blocco Ip e la verifica in due passaggi con crittografia. La Decodifica hardware H.264 e transcodifica in tempo reale, e, il sistema di gestione foto. QuMagie ci permetterà di sfruttare il riconoscimento del volto, l’identificazione oggetti e la taggatura geografica delle foto nel NAS. Infatti le foto simili verranno classificate negli Album AI.

Senza dimenticarci di Surveillance Station. Un applicativo professionale, che dispone di una interfaccia – proprio come il resto del sistema d’altronde – facile da usare, e che supporta oltre 3.000 telecamere IP compatibili. Consentendo così di creare un sistema di sorveglianza completo a 360 gradi, con la possibilità di archiviazione di materiale audio e video per il monitoraggio in tempo reale, con registrazione e riproduzione di video e audio.

Conclusioni e prezzo

Con 2 anni di garanzia gratuita come la stragrande maggioranza dei prodotti in commercio, estendibile però con una copertura di 5 anni, il QNAP TS-231K lo troviamo disponibile all’acquisto ad un prezzo che varia tra i 190 ed i 210 Euro (solo NAS), nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo. Un prezzo equilibrato per ciò che offre, ma soprattutto per un prodotto affidabile che si adatta sia al privato che alla piccola media impresa. Punto forte, il suo sistema altamente completo, direttamente incluso, e soprattutto ricco di applicativi professionali.

Per la recensione del QNAP TS-231K è tutto, se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.

9 Assolutamente consigliato Punti a favore Rapporto qualità/ prezzo

Rapporto qualità/ prezzo Design

Design Materiali

Materiali Sistema gestionale dei File Punti a sfavore Nulla da segnalare