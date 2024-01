Avowed: svelato il periodo d’uscita e altre novità sul gameplay

Durante il recente Xbox Developer Direct, Obsidian Entertainment ha mostrato un lungo approfondimento sul gameplay di Avowed e ne ha svelato il periodo d’uscita

Avowed è un nuovo gioco di ruolo in prima persona in sviluppo da parte di Obsidian Entertainment. Il titolo si era già mostrato qualche mese fa con un soddisfacente trailer di gameplay ma, in occasione dell’Xbox Developer Direct, sono state svelate ulteriori informazioni. Durante l’evento infatti è stato mostrato un lungo approfondimento sul gameplay e inoltre è stato svelato il periodo d’uscita di Avowed.

Tanto gameplay in vista dell’uscita di Avowed

Durante l’Xbox Developer Direct abbiamo avuto il piacere di assistere ad un lungo approfondimento del gameplay di Avowed. Le sequenze mostrate si concentravano principalmente sul combattimento e ci hanno permesso di scoprire alcune delle tante opzioni utilizzabili in combattimento. Ovviamente sono presenti le classiche armi bianche, ma volendo potrete anche impugnare bacchette magiche e addirittura pistole. Inoltre i giocatori avranno la possibilità di salvare diversi loadout da alternare rapidamente durante le battaglie, permettendogli così di adattarsi in un attimo a varie situazioni.

Oltre al combat system però è stata mostrata anche una piccola quest secondaria. In questa missione il protagonista si trovava a parlare con un soldato in fuga e, in base alle linee di dialogo scelte, era possibile risolvere la situazione in maniera pacifica oppure con la violenza.

I giocatori avranno sicuramente apprezzato tutte queste sequenze di gameplay, ma saranno ancora più felici di sapere che non dovranno aspettare troppo tempo prima di giocarle in prima persona. Durante la presentazione infatti è stato anche annunciato che l’uscita di Avowed è prevista per l’autunno del 2024. Questo vuol dire che in massimo 8 o 9 mesi avremo finalmente la possibilità di provare questo nuovo titolo targato Obsidian.

Avowed sarà disponibile nel corso dell’autunno 2024 per PC, Xbox Series X e Xbox Series S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.