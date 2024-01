Hellblade 2: svelata la data d’uscita ufficiale!

Durante l’Xbox Developer Direct di ieri sera è stata finalmente svelata la data d’uscita ufficiale di Senua’s Saga: Hellblade 2

Senua’s Saga: Hellblade 2 è stato annunciato per la prima volta ormai più di quattro anni fa e da allora è uno dei titoli Microsoft più attesi di tutti. In questo lungo arco di tempo Ninja Theory ha continuato a lavorare con costanza al suo nuovo titolo e durante il recente Xbox Developer Direct ha finalmente mostrato alcuni dei risultati.

Durante l’evento il team di sviluppo ha mostrato delle sequenze di gioco e approfondito diversi aspetti del titolo. Ad esempio hanno parlato di come in questo gioco abbiano cercato di restare fedeli alla storia inserendo però alcuni elementi fantastici e hanno confermato che anche per lo sviluppo di questo secondo capitolo sono stati affiancati da esperti in materia di malattia mentale. Ci sono state però anche delle novità più succose per tutti i giocatori ansiosi di mettere le mani sul titolo. Ninja Theory infatti ha anche finalmente svelato la data d’uscita ufficiale di Senua’s Saga: Hellblade 2.

La data d’uscita di Hellblade 2 è davvero vicina!

Recentemente sono saltati fuori diversi leak relativi alla data d’uscita del gioco e a quanto pare le informazioni presenti online in questi giorni sono state confermate. Ninja Theory infatti ha annunciato che Senua’s Saga: Hellblade 2 sarà disponibile per PC, Xbox Series X e Xbox Series S dal 21 maggio, cioè tra circa 4 mesi. Inoltre, com’era facile intuire, è stato anche confermato che il titolo sarà disponibile sin dal day one sul Game Pass. Questo annuncio farà sicuramente la felicità di tutti i fan di Hellblade, dato che finalmente dopo una lunga attesa potranno mettere le mani su questo titolo.

Senua’s Saga: Hellblade 2 sarà disponibile dal 21 maggio per PC, Xbox Series X e Xbox Series S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.