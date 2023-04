Armored Core 6: Fires of Rubicon, il nuovo titolo in sviluppo da parte di FromSoftware, è stato recentemente classificato in Corea del Sud

Ormai è passato un bel po’ di tempo dall’annuncio di Armored Core 6: Fires of Rubicon, il nuovo capitolo della storica saga di FromSoftware. Il titolo si è mostrato al pubblico per la prima volta durante i The Game Awards del 2022 ma, nonostante la sua uscita sia prevista per quest’anno, da allora la compagnia non ha rivelato molte informazioni sul progetto.

Tutto questo silenzio sta rendendo i fan di FromSoftware abbastanza impazienti ma a quanto pare finalmente qualcosa è riuscito a smuovere un po’ le acque. Recentemente infatti Armored Core 6: Fires of Rubicon è stato classificato in Corea del Sud.

Armored Core 6: Fires of Rubicon non sarà particolarmente violento

Armored Core 6: Fires of Rubicon è stato ufficialmente classificato in Corea del Sud e questo ci ha permesso di ottenere qualche piccola informazione su quelli che saranno i toni del gioco. A quanto pare il titolo non sarà particolarmente violento e sarà tranquillamente giocabile dai 12 anni in su. Inoltre, per quanto ovvio, è stato confermato che nel titolo sono presenti attacchi ed esplosioni causate da diverse tipologie di armi.

Armored Core VI: Fires of Rubicon has been rated in Korea: https://t.co/3TIngvWL2s Here's a reminder that it's due out this year. Gematsu page: https://t.co/InKjBeabmD pic.twitter.com/ZZixwnsn4Y — Gematsu (@gematsu) April 14, 2023

Purtroppo delle informazioni di questo tipo non saranno mai abbastanza per soddisfare i videogiocatori, ma forse tra non molto avremo ulteriori novità. Ovviamente un semplice rating non si traduce automaticamente in nuovi trailer o annunci ma, considerando che l’uscita del gioco è prevista per il 2023, probabilmente FromSoftware non aspetterà ancora molto prima di mostrarci il Armored Core 6 in azione.

Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà disponibile nel corso del 2023 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK.