Ark: Survival Evolved è oggi disponibile su PC in early access

La sopravvivenza parte già da oggi, con Ark: Survival Ascended, disponibile su PC in early access e con uno sconto speciale su Steam

Il remake in Unreal Engine 5 dell’originale, Ark: Survival Ascended, è oggi disponibile in early access su PC tramite Steam, con un vantaggioso sconto del 10% per la prima settimana. A seguirlo a ruota saranno le versioni per PS5, Xbox Series X e Xbox Series S il prossimo mese. Lo hanno annunciato il team di sviluppo e publisher Studio Wildcard, in concomitanza con Snail, Grove Street Games ed Instinct Games. Le versioni per console next-gen (o meglio, current-gen) erano inizialmente previste per un lancio simultaneo, ma il posticipo è dovuto a “problemi critici con il multiplayer che avrebbero avuto serie ripercussioni su console.” La versione preliminare include la prima mappa ufficiale, “The Island”, e il gioco resterà così fino al 2024. Le espansioni di Survival Evolved usciranno a scaglioni.

Ora che su PC è disponibile, l’early access di Ark: Survival Ascended si prospetta incredibile

La descrizione Steam di Ark: Survival Ascended è prodiga di dettagli, per cui taglieremo corto. Il mondo pieno di dinosauri rinasce su Unreal Engine 5, con il nostro risveglio sulla misteriosa isola. Va da sé, dunque, che l’acqua venga simulata con un realismo senza precedenti, e lo stesso vale per tutta la fisica. In fatto di contenuti, tutti i mondi di Ark torneranno, compresi Scorched Earth, Aberration, Extinction e le due parti di Genesis, tra gli altri. Potremo personalizzare il nostro sopravvissuto e cavalcare i dinosauri, senza dimenticare gli elementi di sopravvivenza come cibo e acqua (da bere, stavolta), le colture e non solo. Le migliorie quality-of-life abbondano, tra interfacce nuove e navigazione dinamica. Il tutto prevede il cross-platform, sia in fatto di multiplayer che (cosa forse più di nota) contenuti creati dalla community.

Ora sta a voi dirci la vostra: proverete anche voi il gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.