Super Mario Bros Wonder: medaglie e medaglioni, come completare il gioco al 100%

Chiamatele pure medaglie, o se preferite medaglioni, ma questi oggetti da collezione in Super Mario Bros Wonder sono indispensabili per capire come completare al 100% la nuova avventura del baffone. Precedentemente, in giochi come 3D World o New Super Mario Bros. U Deluxe, era possibile trovare delle stelle accanto al nostro file di salvataggio. Ora, invece, abbiamo una diversa medaglia per ciascun parametro di completamento. Non solo: queste bellezze adornano anche il nostro nome utente quando appare online, quindi contano pure come “flex” se la cosa vi stuzzica. Abbiamo la vostra attenzione? Benissimo, partiamo al volo allora: here… we… go!

Quadro generale | Come completare Super Mario Bros Wonder al 100% con medaglie e medaglioni

Se l’analogia con le stelle sui file di salvataggio di cui parlavamo prima vi ha acceso una lampadina, saprete già che la raccolta di medaglie e medaglioni inizia con il primo passo per completare Super Mario Bros Wonder al 100%: nello specifico, arrivare ai titoli di coda. Va da sé, dunque, che per ogni altro parametro occorre invece ottenere tutti gli oggetti collezionabili. In altre parole, si parla di monete viola da 10, Semi Meraviglia, sagome per il multiplayer online, soprattutto, cima di ogni bandiera. Detto tra noi, perché altrimenti ci staremmo mettendo tanto a pubblicare la nostra recensione, se non per maniacale perfezionismo? Spoiler: il gioco è un capolavoro, ma ne parleremo meglio a tempo debito.

Monete viola da 10 | Come completare Super Mario Bros Wonder al 100% con medaglie e medaglioni

Andiamo con ordine. Il primo oggetto di cui fare piazza pulita sono le Monete viola da 10 unità. Non occorre girarci intorno: pur potendole spendere all’Emporio di Poplin, in realtà funzionano in modo analogo alle Monete Stella della serie New, nonché alle Stelle verdi di 3D World. E sono loro a costringere maggiormente il giocatore ad aguzzare la vista. In tal senso, visto che il gioco è pieno zeppo di segreti, il nostro consiglio spassionato è quello di giocare sempre con il multiplayer online attivo, ogni volta che vi è possibile. Le anime pie che giocano online, talvolta, hanno il buon cuore di mettere le loro sagome vicino a blocchi invisibili o in punti dove sembrerebbe altrimenti una follia posizionarle (si veda la schermata nella sezione delle Sagome). Wonder non è il Dark Souls dei Mario, ma le sagome sono decisamente il “tesoro avanti” della serie, se cogliete l’analogia.

Semi Meraviglia | Come completare Super Mario Bros Wonder al 100% con medaglie e medaglioni

Ogni livello presenta uno, due o tre Semi Meraviglia da collezionare. Questi agiscono in modo simile alle Stelle di 64 e Galaxy, ai Soli Custodi di Sunshine, ai Solegatti di Bowser’s Fury o alle lune di Odyssey. In altre parole, stanno ai Cristalli di Crash Bandicoot così come le Monete stanno alle Gemme, se così possiamo dire…? Insomma: sono i collezionabili “che contano”. Un Seme per livello significa un punto del gioco in cui ci viene regalato da un NPC, un Intermezzo, una Sfida Spilla o (cosa molto più improbabile) uno stage privo di Fiori Meraviglia. Due indicano i livelli normali, con un Seme al termine della fase del Fiore e uno alla bandiera. Tre Semi? Nove volte su dieci, c’è un’uscita segreta da stanare!

Sagome | Come completare Super Mario Bros Wonder al 100% con medaglie e medaglioni

“Ah ah, sei proprio una sagoma!” E di sagome ce ne sono tantissime, ma stavolta collezionarle tutte è meno problematico… per i giocatori più pazienti, si intende. Si ottengono casualmente spendendo 10 monete viola all’Emporio di Poplin. Non temete: ogni livello presenta monete “classiche” (100 per una vita extra) e monete viola in quasi egual misura, quindi non c’è rischio di “sprecare” quella moneta da 10 che avete sudato per il completamento (per non contare gli “spicchi” di moneta viola che appaiono spesso con i Fiori Meraviglia attivi). Ce ne sono per ogni personaggio, ritraendolo in varie pose (e, se ne fa uso, anche con diversi power-up attivi). Si ottengono casualmente ad ogni spesa (o, spendendo 30 monete all’Emporio del Mondo Speciale, casualmente per uno specifico personaggio), ma servono principalmente ad essere piazzate (altrettanto casualmente) nei livelli in multiplayer online con ↓+X. Tenete conto che potete rinascere con quelle altrui, non con le vostre!

Spille | Come completare Super Mario Bros Wonder al 100% con medaglie e medaglioni

Le benedettissime Spille saranno la vostra salvezza nel gioco più volte di quante possiate contarne. Seriamente, metà abbondante della rinfrescata che questo titolo dà al gameplay della serie dipende dalla personalizzazione delle abilità che vi gestirete tra una Spilla e l’altra. Potete comprarle al Negozio di Poplin (e, se ne trovate una che ancora non avete, spendete quelle 100 monete viola circa senza fare storie!), ottenerle tramite una Sfida Spilla o, talvolta, riceverle da un NPC. Si dividono in tre tipi. Le Spille Azione, come dice il nome, influenzano le vostre doti di movimento e si dimostreranno importantissime già dalla prima ora di gioco. Poi le Spille Potenziamento modificano il livello, le ricompense ottenute dai nemici, il vostro status a livello iniziato o vi salvano persino da morte certa nei baratri. Le Spille Professionista ricompensano i giocatori più bravi a usarle… e ce n’è una segreta per chi riesce a spazzolarsi l’intero gioco!

Cima della bandiera | Come completare Super Mario Bros Wonder al 100% con medaglie e medaglioni

Introdotto in Super Mario 3D Land, quello della cima della bandiera è forse il parametro più frustrante da soddisfare. Naturalmente il rischio di dover rigiocare un livello da capo è presente anche con i Semi Meraviglia, ma qui si tratta del traguardo stesso. C’è un motivo se abbiamo parlato prima delle Spille: ci sono più modi per guadagnare altezza quando saltate o, nel caso del Paracadute ottenuto a inizio gioco, per mantenerla. Non occorre per forza farlo con entrambe le uscite del livello; una cima “basta” e avanza (e meno male). Il multiplayer locale, e in questo caso ci sovviene di aggiungere “purtroppo”, non prevede più che ci si possa saltare in testa a vicenda, ma già unendo il Fiore Bolla alle spille Salto prolungato e Piroetta ascendente potete raggiungere vette deliranti.

Spunta un consiglio!

Anche sapendo cosa fare, pensereste di avere problemi a riuscire a tenere sott’occhio tutto quanto. In realtà, un trucchetto ve lo possiamo ancora insegnare. Vedete, premendo L o scegliendo dal menù di pausa della mappa l’apposita opzione potete aprire la schermata di selezione livello, ovvero un metodo di viaggio rapido disponibile già a inizio gioco. Noterete dalla schermata in cima, sezione “Quadro generale”, che è presente un segno di spunta per ogni livello che avete ripulito a dovere. Lo vedete a sinistra, nascosto tra bandiera dorata (cima della bandiera), Semi Meraviglia e Monete viola da 10. Abbiamo scelto come esempio Il musical delle Piante Piranha perché è solo il secondo livello… e ha un’uscita segreta molto difficile da notare!

