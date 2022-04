POCO F4 GT: uno smartphone gaming dal fascino “magnetico”

Arriva POCO F4 GT, uno smartphone che possiamo tranquillamente collocare nella fascia alta ma che offre almeno un paio di peculiarità che lo rendono unico nel suo genere. Vediamo di che cosa si tratta

Il brand POCO era nato tempo fa per portare sul mercato degli smartphone potenti, ma essenziali in modo da riuscire ad integrare caratteristiche da top di gamma in un prodotto dal prezzo altamente competitivo. POCO F4 GT farà anche qualcosa in più. Infatti non abbiamo solo uno smartphone potentissimo, ma anche unico nel sul genere con alcune funzionalità che strizzano l’occhio al mondo del gaming. Vediamo i dettagli!

POCO F4 GT: per il gaming su smartphone

Come ogni top di gamma del 2022 che si rispetti, anche questo nuovo smartphone monterà un processore Snapdragon 8 Gen 1. Il SoC è stato rilasciato un paio di mesi e rappresenta la più recente tecnologia di Qualcomm. Avremo a disposizione otto core, tra cui il nuovissimo Cortex-x2 che si spingerà fino a 3 GHz, e una GPU Adreno. Si tratta di uno dei SoC più potenti attualmente sul mercato e certamente riuscirà a gestire senza problemi qualsiasi carico di lavoro, dalla vita quotidiana al gaming spinto. Ma la peculiarità di POCO F4 GT è il sistema di raffreddamento LiquidCool 3.0 che lo distingue dagli altri top di gamma. Grazia ad una tecnologia multistrato sofisticata e l’integrazione di due enormi camere di vapore, questo smartphone riesce a mantenere prestazioni elevate anche per periodi prolungati di tempo. L’ideale per il gaming.

Un display da sogno

Come in un top di gamma che si rispetti, troviamo lo standard schermo AMOLED+ 120Hz con sampling del tocco a 480 Hz. Ma POCO ha valuto rendere il display di F4 GT unico con diverse piccole chicche. Il dimming PWM a 1920 Hz è una tecnologia che protegge gli occhi degli utenti in ambienti con scarsa illuminazione, specialmente quando si gioca di notte. Riesce a mantenere una ottima qualità dell’immagini, con colori fedeli, senza affaticare la vista anche per periodi prolungati di tempo. Troviamo poi 10x Super Resolution Touch, una tecnologia di visualizzazione che consente allo schermo di reagire a micro movimenti. È particolarmente utile per i giochi battle royale e i giochi MOBA, per comandi veloci e precisi. Grazie a tutte queste funzionalità, POCO F4 GT ha battuto o eguagliato 15 record di prestazioni su DisplayMate, classificandosi come uno dei pochi smartphone con schermo A+ sul mercato.

A metà tra top di gamma e bestia da gaming

I trigger pop-up magnetici stanno diventando lo standard negli smartphone per il gaming, ma sono praticamente impossibili da trovare sui normali top di gamma anche perché sarebbero d’intralcio. Con i suoi pulsanti magnetici retrattili, POCO F4 GT è riuscito a coniugare l’ergonomia necessaria in gaming con l’eleganza e la praticità di un top di gamma tradizionale.

Batteria e autonomia su POCO F4 GT

Per la prima volta viene introdotta HyperCharge 120 W in uno smartphone POCO. Grazie a questa tecnologia, le ricarica non sarà un problema. POCO F4 GT infatti può ricaricarsi velocemente e fornire abbastanza autonomia per portare a termine le nostre attività. HyperCharge a 120 W è basato su una due batterie da 2350 mAh che possono essere ricaricate completamente in meno di 20 minuti. Ma non finisce qui. Infatti, la batteria di POCO F4 GT è stata progettata per essere ricaricare anche durante il gioco. Infatti, anche se sotto stress durante il gioco, lo smartphone sarà in grado di ricaricarsi in circa 30 minuti. Un risultato davvero degno di lode dato che sono pochi i dispositivi che possono garantire queste prestazioni in termini di autonomia e ricarica. Per un’esperienza di gioco ottimale, anche durante la ricarica, nella confezione viene fornito un cavo di ricarica da forma di L. In questo modo si può garantire una presa salda e confortevole anche durante la ricarica.

Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!