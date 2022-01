Super Smash Bros Ultimate: torneo online “Classe ‘64”

Torna un torneo più classico che mai: i partecipanti di Ultimate saranno quelli che hanno fatto il loro debutto nel primo Super Smash Bros.

Se ci seguite da tempo, avrete un senso di dejà vu nel vedere l’immagine qui sopra: l’illustrazione in realtà viene dal torneo dedicato ai primi dodici combattenti di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo un evento che con nostra grande sorpresa ha introdotto dei contenuti inediti per l’anniversario di Street Fighter, questo weekend avremo modo di celebrare (di nuovo, siccome questo evento risale ad agosto 2019) il titolo che ha dato inizio a tutto. Esatto: parliamo proprio del primissimo Smash su Nintendo 64, nato senza budget come quello che doveva essere “Dragon King: The Fighting Game” e si è evoluto nel più grande crossover videoludico di sempre (spiacente, Fortnite).

Il torneo dedicato al primissimo Super Smash Bros.!

Siccome a prendere parte al torneo saranno i personaggi del primo Super Smash Bros., aspettatevi di rivedere l’illustrazione qui sopra anche nei primi due episodi della nostra guida. Parliamo di Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu, Captain Falcon, Ness, Jigglypuff e Luigi. Gli strumenti (perché ce ne sono) saranno invece Sfera Smash, Poké Ball, Contenitori, Pomodoro Maxim, Portacuori, Super stella, Spada laser, Scettro Stella, Mazza da fuoricampo, Martello, Fiore di fuoco, Pistola a raggi, Bob-omba, Bomba di prossimità, Guscio verde e Respingente.

La scrematura, come per tutti i tornei basati sugli Smash passati, va oltre gli strumenti. Gli scenari disponibili saranno Il castello di Peach, Giungla Kongo, Castello di Hyrule, Grande Albero della Felicità, Dream Land, Zafferanopoli e Regno dei Funghi. Le regole sono le solite: scontri a tempo da due minuti e mezzo, con Barra Smash Finale attiva ed “abbastanza” strumenti. In quanto alle date, potremo partecipare partendo da dopodomani, venerdì 21 gennaio, alle sette di mattina, fino alla stessa ora di lunedì 24. Abbiamo guide in abbondanza, quindi fatevi trovare preparati!

