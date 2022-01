GTA: The Trilogy, svelata la data d’uscita della versione fisica per Nintendo Switch

GTA: The Trilogy è disponibile su tutte le console in entrambe le versioni, mancava solo la versione fisica per Switch di cui ora abbiamo la data d’uscita

Finalmente la data d’uscita dell’edizione fisica di GTA: The Trilogy per Nintendo Switch è stata confermata definitivamente. Il gioco doveva originariamente uscire fisicamente su Nintendo Switch il 7 dicembre ma Rockstar ha deciso di rimandare il rilascio, dopo le varie problematiche con la versione digitale. Il titolo, fin dal lancio in versione digitale aveva grossi problemi di prestazioni su tutte le console, in particolar modo su Switch. Di conseguenza, le edizioni fisiche per Xbox e PlayStation erano state ritardate di 10 giorni, mentre la versione Switch era stata rimandata a inizio 2022. Da poco Nintendo ha annunciato che la versione fisica per Switch arriverà sugli scaffali l’11 febbraio.

GTA: The Trilogy è pronto a tornare su Switch con la versione fisica, ecco la data d’uscita

Nintendo ha annunciato che la versione fisica per Switch arriverà sugli scaffali molto presto, la data d’uscita è fissata per l’11 febbraio. La versione fisica di GTA: The Trilogy per Nintendo Switch è in arrivo tra qualche settimana dunque ma ci sono molte preoccupazioni a riguardo, considerando che la versione digitale su Switch era quella con le prestazioni peggiori. Il gioco era stato criticato per il suo design scadente, la grafica molto sfocata e tempi di caricamento incredibilmente lenti, per non parlare del frame rate instabile. Sebbene i giocatori avevano la possibilità di acquistare il gioco su Switch in digitale, molte recensioni sconsigliavano vivamente di farlo. Vista la situazione, Rockstar aveva promesso che avrebbe sistemato tutti i problemi del gioco con costanti aggiornamenti su tutte le piattaforme.

Dopo svariati aggiornamenti, sebbene non tutto sia stato migliorato, ad oggi Rockstar ha risolto alcuni dei più grandi reclami che circolavano sui social media, insieme a correzioni di numerosi bug. Si spera che quando uscirà la versione fisica per Nintendo Switch, non si ripresenteranno certi problemi e che le prestazioni del gioco sulla console saranno di buona qualità. Non ci resta che aspettare l’11 febbraio per saperne di più e ricordiamo che Il gioco è attualmente disponibile in edizione fisica e digitale su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Acquisterete la versione fisica di GTA: The Trilogy per Nintendo Switch? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.