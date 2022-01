iPhone Display Rosa Bug: un nuovo problema

L‘ultima gamma di iPhone soffrono di un bug, rendendo il display dello smartphone completamente rosa. Scopriamo di cosa si tratta

Recentemente è stato trovato un nuovo problema software legato allo schermo di iPhone 13, in quanto diventa completamente rosa. Non è il primo iPhone a soffrire di un problema simile visto che anche il suo predecessore colorava il display di verde. Vediamo assieme la causa di questo difetto e come risolvere.

iPhone Display Rosa Bug: la causa

Innanzitutto questo è un problema diverso rispetto al display verde di iPhone 12, visto che in quella casistica il display era funzionante ma, a seconda della luminosità del display e di determinate condizioni di luci, il display assumeva lieve tonalità di verde. Questo fenomeno non è nuovo, in quanto anche smartphone Android come Oneplus, Xiaomi o Samsung hanno avuto la stessa problematica (solo per citarne alcuni).

Il problema del display verde, che abbiamo descritto prima, lasciava il telefono utilizzabile ma assumeva lieve tonalità di verde. Questo nuovo bug di iPhone 13 invece va a colorare l’intero schermo di rosa, rendendo il device inutilizzabile. Al momento le varie segnalazioni sembrano arrivare dalla Cina ma ciò non esclude i device europei da tale problema.

Come risolvere

Per risolvere questo problema il servizio clienti di Apple consiglia di aggiornare iOS all’ultima versione disponibile e di aggiornare anche le applicazioni, per escludere l’eventuale incompatibilità. Se il caso dovesse risultare più grave e l’aggiornamento del device non dovesse risolvere, l’azienda di Cupertino risolverebbe con la sostituzione completa del telefono. Per concludere, ricordiamo come questa problematica possa riscontrarsi su tutti i modelli iPhone 13, anche su 13 Pro e 13 Pro Max.

Anche voi avete riscontrato questo problema con i dispositivi Apple? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.