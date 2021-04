In questa guida andremo a vedere insieme come sbloccare tutti i finali possibili all’interno di Oddworld Soulstorm. Andiamo a liberare i Mudokon!

Oddworld Soulstorm è l’ultimo erede della storica saga Oddworld. Il gioco, sviluppato da Oddworld Inhabitants, è scaricabile gratuitamente per chi è abbonato al servizio, dai titoli del PS Plus di questo mese. La storia è una sorta di rifacimento del classico Abe’s Exoddus, tuttavia, ne cambia radicalmente gli sviluppi narrativi. Il titolo si pone quindi come seguito di New ‘n’ Tasty. Dal punto di vista del gameplay, il gioco conserva la natura platform a scorrimento in 3D, andando a restituire al giocatore lo stesso mood dei titoli storici ma con una grafica aggiornata al 2021. Lo scopo rimane quello di salvare i Mudokon. Andiamo quindi a vedere in questa guida come sbloccare tutti i finali in Oddworld Soulstorm.

L’odissea di Abe

Come detto, lo scopo del gioco è quello di sottrarre i propri compagni Mudokon (la stessa specie a cui appartiene Abe) dalle grinfie dei malvagi Glukkon che vogliono sfruttarli e scoprire il segreto della bibita Soulstorm. La grafica del gioco è stata aggiornata rendendo il tutto più realistico e meno stilizzato, aumentando in questo modo la drammaticità degli eventi. Nel gioco sono state introdotte alcune novità rispetto ai precedenti capitoli. Aggiunte quali l’inventario e il sistema di crafting danno una profondità ludica in più al titolo. Andiamo quindi a scoprire come sbloccare tutti i finali all’interno di Oddworld Soulstorm.

Il Quarma è la via – Oddworld Soulstorm: come sbloccare tutti i finali

Prima di cominciare avvisiamo che potrete incappare in piccoli spoiler su alcuni aspetti dal gioco, quali il numero dei livelli. Nel caso non abbiate completato il gioco, vi consigliamo di rimandare la lettura ad un secondo momento. La seconda premessa riguarda le modalità di completamento del gioco. Dato che i vari finali sono legati a determinate percentuali di completamento dei livelli, è doveroso premettere che non è necessario liberare tutti i Mudokon in ogni livello. Più creature libererete, più alta sarà la valutazione del livello. Questa statistica si chiama Quarma.

In fuga – Oddworld Soulstorm: come sbloccare tutti i finali

Come detto, il Quarma è il sistema che vi indica la percentuale di completamento del livello. Il che significa che più Murkon salvati, più alta la percentuale. Al termine di ogni livello vi verrà fornito il valore relativo. nel gioco sono presenti all’inizio 15 livelli, tuttavia a seconda di determinate condizioni se ne sbloccheranno altri 2 successivi, per un totale di 17 livelli. Il sistema del Quarma, in questo, è anche un modo per gli sviluppatori per dare al titolo una certa rigiocabilità. A seconda del finale che vorrete ottenere infatti, sfrutterete strategie di gioco differenti in ogni livello. All’interno di ciascun livello avrete due possibilità per liberare i Mudokon.

La prima è triggerare determinate sequenze scriptate, a seguito delle quali i vostri compagni scapperanno in massa guidati dalla AI. In queste sequenze, il vostro obiettivo sarà quello di attirare l’attenzione dei nemici che, in alternativa, faranno il tiro al bersaglio sui Mudokon. Il secondo modo è quello di prendere il controllo, indiretto, di piccoli gruppi di Mudokon che vi seguiranno ovunque andiate (allo stesso modo di meccaniche di gioco viste ad esempio in Inside). Qui, dovrete guidarli in luoghi sicuri a aprire i Portali che li faranno fuggire definitivamente.

Requisiti per ciascun finale – Oddworld Soulstorm: come sbloccare tutti i finali

Ecco le percentuali e i relativi livelli necessari per lo sblocco dei finali. Come vedete, i finali sono 4. A seconda di quanti Mudokon libererete otterrete dei finali che vanno da quello peggiore a quello migliore.

Finale peggiore – salva almeno l’80% dei Mudokon in 6 livelli o meno

– salva almeno l’80% dei Mudokon in 6 livelli o meno Finale cattivo – salva almeno l’80% dei Mudokon in un numero di livelli tra 7 e 11

– salva almeno l’80% dei Mudokon in un numero di livelli tra 7 e 11 Finale buono – salva almeno l’80% dei Mudokon in 12 o più livelli. Ottenendo questo risultato sbloccherete i due livelli bonus successivi, il 16 e il 17, necessari per ottenere il finale migliore

– salva almeno l’80% dei Mudokon in 12 o più livelli. Ottenendo questo risultato sbloccherete i due livelli bonus successivi, il 16 e il 17, necessari per ottenere il finale migliore Finale migliore – salva almeno l’80% dei Mudokon in tutti i 17 livelli del gioco

Rigiocabilità

Se non avete raggiunto l’obiettivo in un determinato livello, non disperate. Non ci sarà la necessità di rigiocare il gioco da capo. Vi basterà andare nel menu principale e rigiocare i livelli, a scelta tra quelli completati. Questo vi permetterà, da un lato di scoprire nuovi segreti, dall’altro migliorare le vostre percentuali di completamento. Ricordatevi tuttavia, di terminare il livello in cui siete, perché se uscite dal gioco mentre state rigiocando un livello, ne perderete i relativi progressi. Questo era quello che dovete sapere per sbloccare tutti i finali in Oddworld Soulstorm.

