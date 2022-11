Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di The Callisto Protocol, il nuovo titolo horror dal creatore di Dead Space in arrivo a dicembre su PC e console di attuale e scorsa generazione

Secondo alcune indiscrezioni era ambientato nello stesso universo di PUBG, ma poi il tutto è stato smentito, senza comunque far scemare l’interesse del pubblico e della stampa. E finalmente, forse, potremo soddisfare quest’interesse giocando ufficialmente The Callisto Protocol, titolo creato da Glen Schofield, autore di Dead Space (di cui è stato anche annunciato un Remake), a partire dal prossimo 2 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. In attesa dell’arrivo del gioco su tutte le piattaforme (tranne che in Giappone, lì è stato cancellato), nelle scorse ore ne è stata rilasciata la lista trofei completa, che vediamo in questo articolo dedicato.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di The Callisto Protocol consta di 27 statuette totali, di cui 10 di bronzo, 9 d’argento, 7 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su The Callisto Protocol. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | The Callisto Protocol: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con le statuette di bronzo:

Foto segnaletica : Scatta una foto con la modalità fotografica.

: Scatta una foto con la modalità fotografica. La Via Estrema : Trova la nave da abbordaggio di Via Estrema.

: Trova la nave da abbordaggio di Via Estrema. Tempi duri : Elias dà a Jacob una lama.

: Elias dà a Jacob una lama. Nessun uomo è un’isola… : Attiva le celle di isolamento.

: Attiva le celle di isolamento. Senza pagaia : Sopravvivi alla discesa nelle tubazioni.

: Sopravvivi alla discesa nelle tubazioni. Luogo dell’impatto : Ritorna all’astronave schiantata.

: Ritorna all’astronave schiantata. Tubazione che passione! : Raggiungi il ponte di volo dell’hangar.

: Raggiungi il ponte di volo dell’hangar. Luci, camera, azione : Riattiva la corrente nella vecchia struttura.

: Riattiva la corrente nella vecchia struttura. Cosa c’è sotto : Trova la fonte.

: Trova la fonte. Il cerchio si chiude: Fatti risbattere nella cella originale.

I trofei d’argento | The Callisto Protocol: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Presa di posizione : Afferra venticinque nemici con il GRP.

: Afferra venticinque nemici con il GRP. Terminato : Abbatti un robot della sicurezza.

: Abbatti un robot della sicurezza. Niente più carta inceppata : Stampa un’arma per la prima volta.

: Stampa un’arma per la prima volta. Riforgia al REFORGE : Stampa il potenziamento di un’arma.

: Stampa il potenziamento di un’arma. Pugnalata alla schiena : Pugnala cinque nemici ciechi alle spalle.

: Pugnala cinque nemici ciechi alle spalle. Vola come una farfalla : Effettua cinque schivate perfette.

: Effettua cinque schivate perfette. Giusto un graffietto : Usa armi da mischia o a distanza per staccare entrambe le braccia a un nemico ancora vivo.

: Usa armi da mischia o a distanza per staccare entrambe le braccia a un nemico ancora vivo. Io ti spiezzo in due : Uccidi dieci nemici sfruttando gli ostacoli presenti nell’ambiente.

: Uccidi dieci nemici sfruttando gli ostacoli presenti nell’ambiente. I rischi del mestiere: Usa il GRP per uccidere un nemico gettandolo verso un ostacolo presente nell’ambiente.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | The Callisto Protocol: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo verso la fine con le statuette d’oro:

È questo il mio posto : Completa il gioco in qualsiasi difficoltà.

: Completa il gioco in qualsiasi difficoltà. Non puoi girare disarmato : Completa tutti gli upgrade di un’arma.

: Completa tutti gli upgrade di un’arma. Il Protocollo ha a che fare con la vita : Completa il gioco in difficoltà Massima sicurezza.

: Completa il gioco in difficoltà Massima sicurezza. Mietitore : Raccogli e leggi le descrizioni di tutti gli impianti effettuati.

: Raccogli e leggi le descrizioni di tutti gli impianti effettuati. La Comunanza : Scopri il mistero di Kallipolis.

: Scopri il mistero di Kallipolis. Due teste sono meglio di una : Abbatti la creatura a due teste.

: Abbatti la creatura a due teste. A muso duro: Uccidi un nemico con una combo GRP-arma da mischia.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di The Callisto Protocol!

È finita, Jacob!: Colleziona tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di The Callisto Protocol. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!