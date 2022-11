Nintendo Switch Sports: è in arrivo il golf!

Nintendo Switch Sports ha fatto ricordare a parecchi affezionati della Grande N i tempi della bianca Wii, ma è altrettanto vero che mancava ancora uno sport come il golf. Per fortuna la Casa di Kyoto ha mantenuto la promessa fatta poco dopo il suo lancio ed aggiunto questo sport che arriverà a breve, anzi, a brevissimo! Andiamo dunque avanti con un po’ di ordine.



In origine si era detto che il golf avrebbe fatto la sua comparsa come aggiornamento su Nintendo Switch Sports durante un generico “periodo delle vacanze”, ma ora possiamo dire che il Natale è arrivato prima quest’anno! Stando a quanto riportato dall’account Twitter ufficiale, vi lasciamo il post qui sotto, il titolo si arricchirà di questa disciplina sportiva il 28 novembre aggiungendo dunque 21 buche provenienti dalla celeberrima serie su Wii ed una modalità Survival dove si potranno sfidare ben 8 giocatori.

Get ready to grab that iron & step up to the tee!

The #NintendoSwitchSports Golf update will arrive on 11/28, and will include a total of 21 holes from the Wii Sports series. Swing to avoid elimination in Survival Golf, or enjoy some casual competition with friends and family! pic.twitter.com/yzhn7NQBUv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 22, 2022