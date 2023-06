Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Street Fighter 6, la nuova iterazione del franchise di Capcom in arrivo proprio oggi su PC e console

Il mese di giugno si prospetta molto caldo. Per fortuna, però, non stiamo parlando del punto di vista climatico, ma di quello di uscite videoludiche. Se consideriamo solo le produzioni maggiori, escludendo dunque una grande fetta di mercato, questo mese potremo mettere mano a titoli come Diablo IV, Final Fantasy XVI e Street Fighter 6. Quest’ultimo, ad esempio, è arrivato proprio oggi su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X | S a dare nuova linfa vitale ad un franchise nato nell’ormai lontanissimo 1987. Con l’occasione abbiamo deciso di portarvi qui, sulle pagine di tuttotek.it, la lista trofei completa e le sue strambe descrizioni. Benvenuti, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Street Fighter 6 consta di 44 statuette totali, di cui 26 di bronzo, 9 d’argento, 8 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. In questa guida troverete, in appositi paragrafi, sia i trofei del gioco base sia quelli aggiunti con i due DLC disponibili sin dal lancio. Considerando la natura meramente competitiva, in questo caso ci evitiamo tranquillamente l’alert per gli spoiler e vi diamo direttamente il benvenuti a questo lungo viaggio fra descrizioni improbabili. Qualcuno è stato pagato molto bene, mi sa. Iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Street Fighter 6: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Fai una faccia da persona tosta! : Dov’è la tua faccia? Trascina le chiappe alla creazione avatar e ripigliati! Peccato non si possa cambiare anche il tuo carattere del cavolo, già che ci siamo.

: Dov’è la tua faccia? Trascina le chiappe alla creazione avatar e ripigliati! Peccato non si possa cambiare anche il tuo carattere del cavolo, già che ci siamo. Questo è il Battle Hub… : Ah, sì. Ti do il benvenuto al Battle Hub. Non so cosa tu stia cercando, ma non fare complimenti e divertiti. È il motivo per cui è stato costruito, dopotutto.

: Ah, sì. Ti do il benvenuto al Battle Hub. Non so cosa tu stia cercando, ma non fare complimenti e divertiti. È il motivo per cui è stato costruito, dopotutto. Primi incontri : Inizia combattendo in un match nel Battle Hub. Non importa se vinci o perdi. Quello che conta è che accetti la sfida di fare quel primo passo.

: Inizia combattendo in un match nel Battle Hub. Non importa se vinci o perdi. Quello che conta è che accetti la sfida di fare quel primo passo. Una giungla di sorprese : Hai mai sentito parlare delle Battaglie estreme? Sono un po’ diverse dalle lotte normali, un po’ più selvagge. Provaci e lasciati guidare dall’istinto!

: Hai mai sentito parlare delle Battaglie estreme? Sono un po’ diverse dalle lotte normali, un po’ più selvagge. Provaci e lasciati guidare dall’istinto! Diventare l’avatar : Negli Scontri tra avatar, puoi combattere contro altri giocatori usando un avatar, un tuo alter ego. Provaci e goditi ciò che questo tipo di lotta ha da offrirti.

: Negli Scontri tra avatar, puoi combattere contro altri giocatori usando un avatar, un tuo alter ego. Provaci e goditi ciò che questo tipo di lotta ha da offrirti. Ammira il podio : Se vuoi essere all’altezza dell’unico e solo Jamie Siu, ti conviene farti trovare subito alla linea d’inizio. Fai un tentativo con il Torneo!

: Se vuoi essere all’altezza dell’unico e solo Jamie Siu, ti conviene farti trovare subito alla linea d’inizio. Fai un tentativo con il Torneo! Botte vecchia scuola : Sapevi che puoi giocare a giochi classici nella Sala giochi del Battle Hub? È vero! Le cassette e le cartucce saranno anche vecchie… ma sono ancora una figata unica.

: Sapevi che puoi giocare a giochi classici nella Sala giochi del Battle Hub? È vero! Le cassette e le cartucce saranno anche vecchie… ma sono ancora una figata unica. Classica sfida classificata : Hai mai provato la Sfida classificata nella Sala giochi? Provaci! È importante mettersi costantemente alla prova, anche quando si tratta di giochi.

: Hai mai provato la Sfida classificata nella Sala giochi? Provaci! È importante mettersi costantemente alla prova, anche quando si tratta di giochi. L’incanto della battaglia : Avere un pubblico cambia tutto… e trasforma una mera rissa in uno spettacolo emozionante. Assisti a un Match Battle Hub e ammira la gloria con i tuoi occhi.

: Avere un pubblico cambia tutto… e trasforma una mera rissa in uno spettacolo emozionante. Assisti a un Match Battle Hub e ammira la gloria con i tuoi occhi. Analisi di combattimento: Mentre combatti, devi analizzare costantemente la situazione. Assisti a una Battaglia estrema e affina la tua abilità di prevedere e reagire a mosse imprevedibili.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Street Fighter 6: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Guardare mi carica troppo! : Ah, non c’è niente di meglio di una lotta, uno contro uno, in carne e ossa! Se vuoi apprezzarla anche tu, vai a vederti uno Scontro tra avatar!

: Ah, non c’è niente di meglio di una lotta, uno contro uno, in carne e ossa! Se vuoi apprezzarla anche tu, vai a vederti uno Scontro tra avatar! Ti do il benvenuto nella heya : Pare che il Battle Hub abbia dei club a cui puoi unirti. Proprio come una heya per il sumo! Dovresti entrare a farne parte! Oh, chissà se hanno il chanko nabe…

: Pare che il Battle Hub abbia dei club a cui puoi unirti. Proprio come una heya per il sumo! Dovresti entrare a farne parte! Oh, chissà se hanno il chanko nabe… Il tifo deve diventare la tua forza : Hrrah! Lottare di fronte a una folla in delirio è un onore condiviso da tutti i wrestler! Dai, avanti, prova a ottenere anche tu un “Mi piace”!

: Hrrah! Lottare di fronte a una folla in delirio è un onore condiviso da tutti i wrestler! Dai, avanti, prova a ottenere anche tu un “Mi piace”! Piacere di conoscerti! : Quando ero un’agente, facevo milioni di domande. C’è molto da imparare dalla gente solo parlandoci: prova a fare due chiacchiere nel Battle Hub.

: Quando ero un’agente, facevo milioni di domande. C’è molto da imparare dalla gente solo parlandoci: prova a fare due chiacchiere nel Battle Hub. Analisi calcolatrice : Rivedere i video replay è un ottimo modo per imparare dalle lotte del passato. Guardale con un occhio calmo e soggettivo, farai delle scoperte incredibili.

: Rivedere i video replay è un ottimo modo per imparare dalle lotte del passato. Guardale con un occhio calmo e soggettivo, farai delle scoperte incredibili. Il titolo è mio, la vita è mia : Hai già ottenuto qualche titolo per le tue grandi gesta? Io? Pfft. Non ne ho bisogno. Sono Jamie Siu, cavolo!

: Hai già ottenuto qualche titolo per le tue grandi gesta? Io? Pfft. Non ne ho bisogno. Sono Jamie Siu, cavolo! Unirsi al branco : Un lupo solitario è forte, ma è ancora più minaccioso se ha un branco a sostenerlo. Quindi prova a farti degli amici!

: Un lupo solitario è forte, ma è ancora più minaccioso se ha un branco a sostenerlo. Quindi prova a farti degli amici! Leader della moda : Gli abiti sono un mezzo di espressione. Sai chi non si cambia mai i vestiti? Gli animali. Fatti un favore. Cambiati.

: Gli abiti sono un mezzo di espressione. Sai chi non si cambia mai i vestiti? Gli animali. Fatti un favore. Cambiati. Vuoi ballare e scatenarti? : Hai già provato a scatenarti alla Cabina DJ nel Battle Hub, bello? Crea il tuo ritmo personale e incendia la pista da ballo!

: Hai già provato a scatenarti alla Cabina DJ nel Battle Hub, bello? Crea il tuo ritmo personale e incendia la pista da ballo! Sul grande schermo: Siediti vicino al grande monitor nel Battle Hub e vedrai un sacco di cose diverse. Cavolo… una volta c’ero io su quello schermo, a scatenarmi.

I trofei d’argento | Street Fighter 6: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

C’è sempre tempo per allenarsi! : Cosa ne pensi di 30 match nel Battle Hub, ti intrigano? Se non ci sei ancora, vai avanti! Se vuoi diventare forte come un lottatore di sumo, niente timidezza sul dohyo!

: Cosa ne pensi di 30 match nel Battle Hub, ti intrigano? Se non ci sei ancora, vai avanti! Se vuoi diventare forte come un lottatore di sumo, niente timidezza sul dohyo! Addestramento estremo : Se non ti adatti, non duri neanche cinque secondi sul campo di battaglia. Combatti in 20 Battaglie estreme: l’allenamento perfetto per acuire il tuo giudizio.

: Se non ti adatti, non duri neanche cinque secondi sul campo di battaglia. Combatti in 20 Battaglie estreme: l’allenamento perfetto per acuire il tuo giudizio. Rissa tra avatar : Niente mi fa andare su di giri più di una rissa tra avatar in carne e ossa! Dai, combatti in 20 Scontri tra avatar!

: Niente mi fa andare su di giri più di una rissa tra avatar in carne e ossa! Dai, combatti in 20 Scontri tra avatar! Determinazione inossidabile : La determinazione di salire sul ring e combattere è ciò che tempra mente e muscoli, rendendoli acciaio! Partecipa a cinque Tornei e scoprilo di persona!

: La determinazione di salire sul ring e combattere è ciò che tempra mente e muscoli, rendendoli acciaio! Partecipa a cinque Tornei e scoprilo di persona! Bisogna diventare famosi! Uwo!: Uwo! Il mio sogno è diventare famoso e rendere orgogliosa la mamma! Dovresti diventare una celebrità anche tu! Prova a ottenere 200 “Mi piace”, per iniziare!

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Street Fighter 6: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Re del ring : Inizi ad abituarti alla concorrenza? Allora punta a vincere 30 match nel Battle Hub. Devi porti degli obiettivi se vuoi arrivare da qualche parte nella vita.

: Inizi ad abituarti alla concorrenza? Allora punta a vincere 30 match nel Battle Hub. Devi porti degli obiettivi se vuoi arrivare da qualche parte nella vita. Vittoria sopra la vetta : 20 vittorie nelle Battaglie estreme. È una passeggiatina al parco per te, no? Schiaccia questa sfida e poi punta a vette ancora più alte! Bahahah!

: 20 vittorie nelle Battaglie estreme. È una passeggiatina al parco per te, no? Schiaccia questa sfida e poi punta a vette ancora più alte! Bahahah! Lotta interiore : Una forma di combattimento alternativa con una via alternativa per raggiungere la vittoria. Vinci 20 Scontri tra avatar. Ma non fissarti sui risultati: fatti guidare dall’esperienza.

: Una forma di combattimento alternativa con una via alternativa per raggiungere la vittoria. Vinci 20 Scontri tra avatar. Ma non fissarti sui risultati: fatti guidare dall’esperienza. Dominare come un ninja : I ninja possono saltare intere rampe di scale alla volta, ma quando ti alleni non puoi saltare nessun passaggio. Vinci dieci Tornei. Non sarà facile, ma puoi farcela.

: I ninja possono saltare intere rampe di scale alla volta, ma quando ti alleni non puoi saltare nessun passaggio. Vinci dieci Tornei. Non sarà facile, ma puoi farcela. Veterana di guerra : Il kung fu è il risultato di un allenamento senza sosta. Se fai una cosa molte volte, ne vedrai i risultati. Succederà anche a te, quando avrai combattuto 100 volte nel Battle Hub.

: Il kung fu è il risultato di un allenamento senza sosta. Se fai una cosa molte volte, ne vedrai i risultati. Succederà anche a te, quando avrai combattuto 100 volte nel Battle Hub. Spirito d’incoraggiamento: Avere un supporto esterno è come avere uno spirito che ti aiuta. Non puoi vederlo, ma ti dà molta forza. Ottieni 600 “Mi piace” e ti sentirai così anche tu.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Street Fighter 6:

Il significato della forza: Dopo innumerevoli battaglie e sforzi titanici, sei qui. È questa la fine della tua ricerca della forza? La risposta… è dentro di te.

I trofei del DLC World Tour | Street Fighter 6: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito le statuette del DLC World Tour:

Abbandonare il nido : E l’addestramento di base si è concluso! Sei un pulcino lottatore a tutti gli effetti. È tutto nelle tue mani, da qui in poi. Divertiti! [Bronzo]

: E l’addestramento di base si è concluso! Sei un pulcino lottatore a tutti gli effetti. È tutto nelle tue mani, da qui in poi. Divertiti! Sole, pizza e hadoken : Ho fatto svariati lavoretti durante i miei viaggi e mi hanno tutti aiutato con l’allenamento. Dovresti anche tu lavorare part-time durante il tuo World Tour. [Bronzo]

: Ho fatto svariati lavoretti durante i miei viaggi e mi hanno tutti aiutato con l’allenamento. Dovresti anche tu lavorare part-time durante il tuo World Tour. Una mossa da maestro : Qualcosa ti blocca la strada mentre passeggi in città? Ecco una soluzione semplice: falla volare via con una mossa maestro! Mh-mh-mmmh… Sono questi i piaceri della vita. [Bronzo]

: Qualcosa ti blocca la strada mentre passeggi in città? Ecco una soluzione semplice: falla volare via con una mossa maestro! Mh-mh-mmmh… Sono questi i piaceri della vita. La fine del viaggio : Oh, hai finito il World Tour, vero? Allora delle congratulazioni da parte mia sono d’obbligo. Mi auguro che il tuo viaggio sia stato significativo. [Argento]

: Oh, hai finito il World Tour, vero? Allora delle congratulazioni da parte mia sono d’obbligo. Mi auguro che il tuo viaggio sia stato significativo. Il legame dell’insegnamento : Una volta trovato qualcuno da chiamare insegnante, farai bene a cercare di rafforzare il vostro legame. Fai arrivare a 100 il legame con uno dei tuoi maestri. [Argento]

: Una volta trovato qualcuno da chiamare insegnante, farai bene a cercare di rafforzare il vostro legame. Fai arrivare a 100 il legame con uno dei tuoi maestri. Pace nel vicinato: Devi aiutare chi ne ha bisogno. Cioè, è il segreto per mantenere la pace in città. Quindi vai là fuori e completa 22 missioni secondarie, ok? [Oro]

I trofei del DLC Fighting Ground | Street Fighter 6: svelata la lista trofei completa!

Pulcino della lotta : Sai che le rondini possono volare raggiungendo i 200 chilometri orari? Beh, anche loro erano dei rondinini, una volta. È solo una questione di pratica! Vai alla modalità Allenamento! [Bronzo]

: Sai che le rondini possono volare raggiungendo i 200 chilometri orari? Beh, anche loro erano dei rondinini, una volta. È solo una questione di pratica! Vai alla modalità Allenamento! Codex luctatorum : Wow, hai visto quelle cose nella Guida ai personaggi? Che figata! Ci sono un sacco di info sugli stili di lotta e le mosse di tutti. Oh, sì, anche la Bushinryu ha un suo spazio, ovviamente. [Bronzo]

: Wow, hai visto quelle cose nella Guida ai personaggi? Che figata! Ci sono un sacco di info sugli stili di lotta e le mosse di tutti. Oh, sì, anche la Bushinryu ha un suo spazio, ovviamente. Prendere l’iniziativa : Vuoi imparare le basi della lotta di strada? Beh, peccato, perché non sono dell’umore per prendere nuovi studenti. Vai a vederti i Tutorial. [Bronzo]

: Vuoi imparare le basi della lotta di strada? Beh, peccato, perché non sono dell’umore per prendere nuovi studenti. Vai a vederti i Tutorial. Allenamento pratico : Hai già sentito parlare delle sfide delle combo, vero? È ora di esercitarsi con gli attacchi in sequenza. Voglio che ne porti a termine 45. Sarà una missione difficile, ma ho molta fiducia in te. [Argento]

: Hai già sentito parlare delle sfide delle combo, vero? È ora di esercitarsi con gli attacchi in sequenza. Voglio che ne porti a termine 45. Sarà una missione difficile, ma ho molta fiducia in te. Le storie dei prodi : Devi proprio farti un giro al Fighting Ground e finire la modalità Arcade, bello! È ora di sentire le storie dei tuoi compagni lottatori! [Argento]

: Devi proprio farti un giro al Fighting Ground e finire la modalità Arcade, bello! È ora di sentire le storie dei tuoi compagni lottatori! Il grand jeté delle 100 battaglie: Battiti in 100 match online nel Fighting Ground. Come, scusa? Troppo difficile? Se vuoi conquistare il mondo, è l’unica via possibile. [Oro]

Buon divertimento!

Ed eccoci dunque alla fine della stramba lista trofei completa ideata da Capcom per Street Fighter 6.