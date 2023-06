Street Fighter 6: cosa sapere prima di provare il gioco

In questo articolo vi parleremo di ogni cosa che c’è da sapere prima di approcciarsi a Street Fighter 6, il nuovo picchiaduro targato Capcom

Il nuovo Street Fighter 6 è disponibile da poco più di una settimana e nonostante il genere di nicchia sta riscuotendo sempre più successo. I grandi fan della serie Capcom e gli amanti dei picchiaduro ovviamente erano interessati al titolo sin dal primissimo annuncio, ma ora a quanto pare ci sono anche tanti nuovi giocatori desiderosi di provarlo.

Prima di approcciare Street Fighter 6 però è fondamentale avere le idee chiare su cosa vi aspetta e per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questa guida, dove vi diremo ogni cosa che c’è da sapere sul gioco.

Fighting Ground | Street Fighter 6: cosa sapere

Innanzitutto è importante sapere quali sono le modalità principali di Street Fighter 6 e per prima cosa vi parleremo del Fighting Ground. Se avete giocato ad altri titoli della serie o semplicemente ad altri picchiaduro di sicuro questa modalità vi sarà molto familiare, dato che si tratta di un semplice versus.

Tramite il Fighting Ground infatti potrete selezionare il personaggio che preferite e portare vanti una serie di scontri sempre più difficili. Se siete dei giocatori alle prime armi vi suggeriamo di iniziare da questa modalità, dato che in questo modo potrete fare allenamento e iniziare a prendere familiarità con i vari personaggi.

Battle Hub | Street Fighter 6: cosa sapere

Il Buttle Hub è una sorta di lobby online in cui potrete interagire con gli altri giocatori e sfidarli in combattimento interagendo con alcune delle tante console arcade presenti nell’area. Ovviamente gli scontri online sono il cuore di qualsiasi picchiaduro che si rispetti ma volendo in questo hub è possibile anche divertirsi svolgendo alcune attività extra.

Ad esempio potete ascoltare la OST, ottenere nuovi vestiti per il vostro avatar oppure scattare qualche foto insieme agli altri giocatori. Inoltre volendo avrete anche la possibilità di giocare ad alcuni titoli classici di Capcom come l’originale Street Fighter 2.

World Tour | Street Fighter 6: cosa sapere

Passiamo ora a quella che sicuramente è la modalità più particolare del gioco: il World Tour. Questa modalità vi permetterà di creare il vostro combattente personalizzato ed utilizzarlo come protagonista di un’interessante storia single player.

Durante la vostra avventura potrete incontrare tanti personaggi iconici di Street Fighter ed interagire con loro per imparare le loro tecniche. Inoltre sarete anche in grado di spostarvi liberamente all’interno della città in cerca di sfidanti oppure per affrontare alcuni dei tanti minigiochi disponibili.

Drive System | Street Fighter 6: cosa sapere

Adesso è arrivato il momento di parlare di gameplay con una delle nuove meccaniche introdotte in Street Fighter 6: il Drive System. Questo particolare sistema si basa sulla nuova barra Drive, un indicatore che si riempirà con il passare del tempo e ogni volta che colpirete il vostro avversario, mentre invece si svuoterà quando verrete danneggiati da determinati attacchi o quando parate. Questa meccanica quindi ovviamente spinge i giocatori ad adottare uno stile più aggressivo e permette di utilizzare alcune nuove tecniche:

Drive Impact Il Drive Impact è una mossa particolare che permette di assorbire i colpi nemici e rispedirli al mittente sotto forma di attacchi potentissimi. Se usata contro un avversario all’angolo è in grado di infliggere danni tremendi anche se dovesse riuscire a bloccarlo.

Drive Parry Tenendo premuto il pulsante del parry consumerete gradualmente il vostro indicatore Drive, ma potrete respingere automaticamente quasi ogni attacco avversario. Se riuscite ad eseguire una parata con un tempismo perfetto potrete anche attivare un perfect parry che vi permetterà di punire il vostro avversario contrattaccando.

Overdrive Quando eseguite una mossa speciale potrete premere due tasti dello stesso tipo invece di uno per trasformarla in una Overdrive Art. In questo modo l’attacco sarà molto più forte, un po’ come avveniva con le mosse EX dei precedenti titoli.

Drive Rush Il Drive Rush è una tecnica che vi permette di annullare un parry o degli attacchi con un rapido scatto. Il costo dell’abilità è più alto quando si interrompono dei colpi rispetto a delle parate e se attaccherete subito dopo lo scatto potrete avere un vantaggio maggiore contro il vostro avversario.

Drive Reversal Il Drive Reversal vi permetterà di contrattaccare mentre bloccate l’attacco di un avversario. Questa mossa non infligge molti danni ma è perfetta per uscire da situazioni difficili e mettere sotto pressione l’avversario.



Controlli semplificati | Street Fighter 6: cosa sapere

Ovviamente Street Fighter 6 offre un sistema di controlli classico tipico di ogni picchiaduro che si rispetti, ma in questo nuovo capitolo ha deciso di implementare dei comandi semplificati per i neofiti. Grazie ai controlli moderni potrete infatti avere tante semplificazioni adatte a rendere i vostri scontri più fluidi e spettacolari.

Ad esempio potrete eseguire mosse speciali più facilmente e portare avanti automaticamente delle combo semplicemente premendo uno dei tre pulsanti di attacco. Questo sistema di controllo è perfetto per i neofiti e per chi vuole divertirsi con degli scontri tra amici ma, se ambite ad essere competitivi, allora dovrete impegnarvi a padroneggiare il sistema di controlli classico.

Un mare di combattenti | Street Fighter 6: cosa sapere

Ovviamente i combattenti sono uno degli elementi più importanti di qualsiasi picchiaduro che si rispetti e da questo punto di vista Street Fighter 6 ha svolto veramente un buon lavoro.

Nel gioco infatti sono presenti moltissimi personaggi sia vecchi che nuovi ed ognuno di essi possiede uno stile di combattimento unico e originale. Se siete interessati, qui di seguito potrete trovare una lista con tutti i personaggi di Street Fighter 6:

Blanka

Cammy

Chun-Li

Dee Jay

Dhalsim

E.Honda

Guile

Jamie

JP

Juri

Ken

Kimberly

Lily

Luke

Manon

Marisa

Ryu

Zangief

Battaglie Estreme | Street Fighter 6: cosa sapere

Oltre che nei combattimenti classici, volendo è possibile sfidare gli altri giocatori anche nelle nuovissime battaglie estreme. Questi scontri sono molto particolari e vi permettono di rendere le vostre partite più eccentriche o complicate.

Ad esempio in alcune battaglie estreme dovrete colpire una bomba in modo da farla esplodere sul vostro avversario, mentre in altre dovrete impegnarvi per evitare le cariche di un toro mentre combattete normalmente. Queste battaglie sono perfette per staccare dei classici scontri competitivi del gioco e di sicuro vi permetteranno di divertirvi molto insieme ai vostri amici.

Vero commentary | Street Fighter 6: cosa sapere

Un’altra novità molto interessante introdotta in questo capitolo è la possibilità di far commentare le vostre partite da dei veri caster di Street Fighter 6. In questo modo potrete sentire i commentatori parlare delle tecniche che state usando oppure provare ad anticipare quelle che saranno le vostre prossime mosse. Questa feature è perfetta per dare un feeling più “professionale” alle vostre partite e in alcuni casi potrebbe anche aiutare i novizi a comprendere meglio il titolo.

Pronti alla lotta

Qui si conclude il nostro articolo dedicato a cosa sapere prima di giocare a Street Fighter 6. Ora di sicuro non avrete più dubbi sui contenuti di questo titolo e potrete decidere facilmente se provarlo oppure no. La nostra guida è terminata ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, sul nostro sito potrete trovare tanti altri articoli dedicati a Street Fighter 6.

Street Fighter 6 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.