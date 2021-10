Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di PGA Tour 2K21, il titolo di simulazione golfistica per eccellenza disponibile gratuitamente nel mese di ottobre per tutti gli abbonati al PlayStation Plus

Molti di voi ricorderanno sicuramente i ragazzi di 2K Games esclusivamente per la serie di NBA, ormai diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di Basket. Essendo ovviamente uno sport ancor più di nicchia in Italia, il franchise di PGA Tour è sempre rimasto ancor più in sordina, pur essendo praticamente uno dei pochissimi esponenti di grande rilievo dedicati al golf. La versione 2K21 del titolo è disponibile dallo scorso anno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch ed è stata recentemente aggiunta alla libreria della Instant Game Collection di PlayStation Plus. Se siete abbonati di casa Sony in questo mese di ottobre e volete perdervi nelle sconfinate terre verdi del golf, potete dunque farlo gratuitamente. E magari potete anche pensare di platinarlo!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di PGA Tour 2K21 consta di 30 statuette totali, di cui 17 di bronzo, 5 d’argento, 7 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Essendo un titolo sportivo, evitiamo di farvi la nostra solita predica sull’eventuale presenza di spoiler e ci gettiamo subito nella mischia. Seguiteci, trophy hunters!

I trofei di bronzo | PGA Tour 2K21: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo con i trofei di bronzo:

Nananana : Imbuca 5 putt di seguito nella pratica del putt senza mulligan e senza usare Posiziona Palla.

: Imbuca 5 putt di seguito nella pratica del putt senza mulligan e senza usare Posiziona Palla. Vincitore evento PGA TOUR : Vinci un evento PGA TOUR.

: Vinci un evento PGA TOUR. Appare uno sfidante : Vinci una rivalità in modalità carriera PGA TOUR.

: Vinci una rivalità in modalità carriera PGA TOUR. Golfista scratch : Ottieni un Handicap Index pari a scratch (zero) o migliore.

: Ottieni un Handicap Index pari a scratch (zero) o migliore. Ferret : Imbuca la pallina da fuori green su un campo ufficiale.

: Imbuca la pallina da fuori green su un campo ufficiale. Golden Ferret : Imbuca la palla da un bunker in un campo ufficiale.

: Imbuca la palla da un bunker in un campo ufficiale. Imprenditore affidabile : Completa tutti gli obiettivi di un singolo contratto sponsor nella carriera PGA TOUR.

: Completa tutti gli obiettivi di un singolo contratto sponsor nella carriera PGA TOUR. Guadagnarsi da vivere : Guadagna $10.000.000 in una singola stagione PGA TOUR.

: Guadagna $10.000.000 in una singola stagione PGA TOUR. Fritto Misto : Completa un percorso di 18 buche con mazze da almeno 5 marche differenti nella tua borsa da golf.

: Completa un percorso di 18 buche con mazze da almeno 5 marche differenti nella tua borsa da golf. Déjà Vu : Completa un putt da più di 10ft / 3m dopo aver usato una Anteprima Colpo anch’essa finita in buca.

: Completa un putt da più di 10ft / 3m dopo aver usato una Anteprima Colpo anch’essa finita in buca. Spirito di squadra : Completa un percorso di 18 buche con tre fantasmi.

: Completa un percorso di 18 buche con tre fantasmi. Collezionista di FIR : Raggiungi sempre il fairway con il drive in un percorso di 18 buche su un campo ufficiale.

: Raggiungi sempre il fairway con il drive in un percorso di 18 buche su un campo ufficiale. Collezionista di GIR : Raggiungi il green con almeno due colpi per il par in un percorso di 18 buche su un campo ufficiale.

: Raggiungi il green con almeno due colpi per il par in un percorso di 18 buche su un campo ufficiale. A me il potere : Manda la palla in un fairway a 350 iarde / 320 metri con un swing al 103% o più.

: Manda la palla in un fairway a 350 iarde / 320 metri con un swing al 103% o più. Vera Leggenda : Fai almeno par in un percorso di 18 buche ufficiale in difficoltà Leggenda.

: Fai almeno par in un percorso di 18 buche ufficiale in difficoltà Leggenda. La posta in gioco : Finisci una partita Skins.

: Finisci una partita Skins. Vittoria inequivUOVOcabile: Finisci una partita Scramble.

I trofei d’argento | PGA Tour 2K21: ecco la lista trofei completa!

Continuiamo con le statuette d’argento:

Giocare con gli altri : Finisci un giro in Matchmaking.

: Finisci un giro in Matchmaking. Solo su invito : Finisci un giro in una Partita privata.

: Finisci un giro in una Partita privata. Più dieci : Ottieni un Handicap Index pari a +10 o migliore.

: Ottieni un Handicap Index pari a +10 o migliore. Campione THE PLAYERS : Vinci il THE PLAYERS Championship.

: Vinci il THE PLAYERS Championship. Capobranco: Sconfiggi l’ultimo rivale nella carriera PGA TOUR.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | PGA Tour 2K21: ecco la lista trofei completa!

Vediamo qui di seguito i trofei d’oro:

Consegna rapida : Vinci la FedExCup.

: Vinci la FedExCup. Fedeltà alla marca : Raggiungi il progresso massimo con qualunque sponsor nella carriera PGA TOUR.

: Raggiungi il progresso massimo con qualunque sponsor nella carriera PGA TOUR. Sangue blu : Vinci il Royal Championship.

: Vinci il Royal Championship. Una prestazione magistrale : Vinci il Legends Championship.

: Vinci il Legends Championship. Il reggente del Nord : Vinci il Northwest Open.

: Vinci il Northwest Open. È un Major : Vinci il The Golf Club Championship.

: Vinci il The Golf Club Championship. Ace: Ottieni un’Hole in One su un campo ufficiale.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di PGA Tour 2K21:

Pro TOUR: Ottieni tutti i Trofei.

Buon divertimento!

