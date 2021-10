Recensione Fritz!Box 7530AX: l’era del Wi-Fi 6 è arrivata

In questo articolo andremo a vedere la recensione del Fritz!Box 7530 AX un modem/router che stravolge il Wi-FI

Ogni volta che in redazione arriva una mail da parte di AVM sappiamo che qualcosa di nuovo bolle in pentola. Anche questa volta siamo stati scelti per testare un prodotto innovativo in grado di stravolgere qualcosa nelle nostre connessioni. Il nome potrebbe confondere, infatti abbiamo già recensito un Fritz!Box 7530, ma quelle due lettere finali (AX) sono in grado di raccontare molto più di quello che si vede.

Infatti questa versione supporta il WI-FI 6, che come andremo a vedere durante la recensione apporta modifiche molto importanti anche nell’uso quotidiano. Ora entriamo nel vivo di queste recensione tutta dedicata al nuovo Fritz!Box 7530 AX.

Materiali, design e contenuto della scatola | Recensione Fritz!Box 7530

Anche in questo modello non troviamo delle antenne esterne ma viene gestito tutto sotto scocca, il che ci fa davvero molto piacere. Ovviamente anche togliendo di mezzo le antenne non ci risultano essere perdite di segnale e il perimetro al solito è coperto oltre ogni aspettativa. Sfruttando poi la possibilità di scegliere fra connessioni da 2.5 e 5 GHz neanche pareti o piani riescono a spaventarci.

Per quanto riguarda estetica, materiali e contenuto della confezione non scenderò troppo nel dettaglio in quanto non ci sono modifiche sostanziali dai modelli precedenti.

Contenuto della confezione

FRITZ!Box 7530 AX

Cavo di collegamento DSL da 4 metri

Cavo LAN da 1.5 m

Alimentatore

Guida all’uso

Come avete potuto intuire non avrete bisogno di ulteriori acquisti. All’interno della confezione c’è tutto il necessario e anche di più!

Connessioni al top | Recensione Fritz!Box 7530 AX

I numeri la fanno da padrona in questa recensione. Infatti le novità di questa versione del Fritz!Box 7530 ci dicono che possiamo raggiungere connessioni con frequenze più elevate.

Wireless AC fino a 1800 Mbit/s a 5 GHz

Wreless N fino a 600 Mbit/s a 2,4 GHz

Supporta le connessioni VDSL da 300 Mbit

Supporta le connessioni con chiavette internet LTE e UMTS

Supporta server NAS, stampanti di rete e supporti USB

In poche parole le velocità supportate sono di gran lunga superiori per tutte le frequenze (2.4 e 5 GHz).

WI-FI 6 la grande novità

La grande novità di questo modem è sicuramente la possibilità di sfruttare il WI-FI 6. Grazie a questa feature, non solo potrete migliorare le vostre connessioni e sostituire il modem fornito dal vostro provider (nel nostro caso abbiamo reinscatolato la Vodafone Station in favore di questo modem) ma potrete godere di numerosi vantaggi.

Il famigerato WI-FI 6 infatti vi darà la possibilità di abbattere la latenza, permettere la connessioni (con maggiore stabilità) a più dispositivi in maniera simultanea e garantire velocità di scambio dati maggiori all’interno della propria rete. Un esempio lampante può essere quello de gaming, emisfero che noi di tuttoteK conosciamo molto bene.

Molto spesso nel gaming online competitivo si è ancorati alle connessioni cablate per avere una latenza (ping) minore. Grazie a questo nuovo sistema di connessione wireless questa latenza viene abbattuta del 75% come valore massimo. In poche parole non vi è più l’obbligo di una connessione cablata per essere competitivi.

Inoltre (sempre parlando di valori ipotetici) è possibile raggiungere velocità di gran lunga superiori allo standard del WI-FI 5. Infatti si può stimare un valore massimo pari a 9,6 Gbps come throughput massimo (ovviamente sempre con più dispositivi connessi).

In parole spicce, grazie al nuovo sistema OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) è possibile connettere molti più dispositivi senza aumentare la dispersione del segnale.

Oltre alla velocità aumentate e alla latenza diminuita inoltre c’è un altro aspetto fondamentale, quello della sicurezza.

Infatti grazie al WI-FI 6 viene introdotto anche il protocollo WPA3. Il Wi-Fi Protected Access (WPA) è un protocollo di sicurezza Wi-Fi comune che utilizza le password per la crittografia. Ogni volta che è richiesta una password per accedere a una rete Wi-Fi, il WPA entra in azione. Ergo se in questo momento il WPA2 è da considerarsi lo standard di protezione tutto potrebbe presto cambiare.

Fritz!OS il vero fiore all’occhiello del pacchetto

La vera grande forza dei modelli Fritz! È sicuramente la loro personalizzazione. Semplice, accessibile ed efficace.

Tra i vari servizi offerti troviamo davvero insostituibili quelli che danno la possibilità di gestire al meglio la nostra connessione.

Possiamo scegliere d’impostare una rete Mesh, di creare una rete per gli ospiti o ancora di scegliere quali dispositivi debbano agganciarsi alle frequenze da 2.4 Ghz o a quella da 5 Ghz. Possiamo anche creare una VPN nativa dal router oppure utilizzare le impostazione del Media Server per creare un vero ecosistema di trasferimento o lettura dati.

Inoltre non è trascurabile anche la sezione di App dedicate. Potrete infatti decidere di accendere il vostro PC a distanza, controllare le telefonate o gestire le vostre connessioni anche da remoto. In poche parole come ripetiamo spesso e volentieri quando si acquista un prodotto AVM non si ha solamente un ottimo device ma si acquista anche un pacchetto completo e un ecosistema senza eguali.

Test e funzionalità

Andando a sostituire la nostra Vodafone Station siamo riusciti non solo ad aumentare la copertura della rete WI-FI ma abbiamo anche guadagnato qualche mega. Ovviamente stiamo parlando di un paio di mega ricavati ma che comunque fanno sempre piacere.

Come sempre la gestione tramite il portale del modem risulta completa e intuitiva. Gestire reti Mesh, decidere quale dispositivo deve utilizzare la banda da 2.5 e quale quella da 5GHz è sempre comodo. Inoltre la possibilità di boostare un dispositivo è sempre una manna dal cielo.

In poche parole con questo Fritz!Box 7530 AX non solo potrete sostituire il modem fornito dal vostro provider, potrete godere di una realtà completa efficiente e sicuramente più sicura.

Le migliorie apportate dal WI-FI di nuova generazione si sentono sopratutto nella realtà di tutti i giorni. Se qualche anno fa si trovavano connessi due o tre dispositivi contemporaneamente oggi come oggi una decina di device connessi sono quasi uno standard.

Nel nostro caso il numero è anche maggiore, se consideriamo almeno 4 smartphone, il nostro Yeedi vac max, il Tablet Chuwi HiPad Pro, la smart TV e un altro paio di oggetti fra assistenti vocali e un pizzico di domotica il conto è presto fatto.

Chi dovrebbe acquistarlo? | Recensione Fritz!Box 7530 AX

In conclusione ci sentiamo di consigliare questo modem a chiunque necessiti una connessione stabile e che non voglia scendere a compromessi con il modem fornito dal proprio provider.

Grazie alle solide basi del passato e alle migliorie apportate ci sentiamo di dire che siamo davanti a uno dei migliori sistemi per la gestione della propria linea. Ovviamente il prezzo è un po’ alto ma se tenete conto del risparmio che avrete cessando il comodato d’uso del modem con il vostro provider un po’ viene ridimensionato.