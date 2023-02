Overwatch 2: come sbloccare tutti i personaggi

In questa guida scopriremo come sbloccare tutti i personaggi di Overwatch 2, il titolo PvP di Blizzard Entertainment. Vediamo come fare

Il nuovo titolo di Blizzard, uscito ormai qualche mese fa, rappresenta sicuramente un punto di svolta importante e segna una scissione netta con il suo predecessore. Sebbene non cambi poi molto da un punto di vista generale, la prima vera differenza è il passaggio al PvP 5 vs 5, abbandonando così un eroe per squadra. Inoltre, il titolo adotta il modello free-to-play con Battle Pass, rendendolo dunque accessibile a tutti, ma con alcuni dettagli da sbloccare durante le varie stagioni.

La differenza principale però la si ha con l’introduzione del First-Time User Experience. Questo altro non è che un sistema simile a un immenso tutorial che introduce lentamente i nuovi giocatori al gioco limitando gli eroi che si possono utilizzare fin dal principio. In questa guida scopriremo dunque come sbloccare tutti gli altri personaggi che non sono ad “accesso libero” su Overwatch 2 e daremo qualche consiglio anche per i successivi eroi che usciranno nel tempo.

Come sbloccare tutti i personaggi di Overwatch 2

Come nuovo giocatore si avrà accesso dunque solo a 13 eroi. Questa scelta da parte degli sviluppatori è pensata per facilitare l’esperienza generale di chi approccia al titolo per la prima volta, impedendo di esser sopraffatto dai dubbi riguardo quale eroe utilizzare prima. Di seguito vi elenchiamo tutti quelli disponibili suddivisi in base alla loro categoria:

Tank : Reinhardt, Winston, Orisa, Zarya

: Reinhardt, Winston, Orisa, Zarya Danno : Soldato-76, Reaper, Pharah, Torbjorn, Tracer, Widowmaker

: Soldato-76, Reaper, Pharah, Torbjorn, Tracer, Widowmaker Supporto: Mercy, Lucio, Moira

Una volta presa la mano con questi personaggi, sicuramente sentirete l’impulso di dover sbloccare tutti gli altri, non solo per una completezza del roster, ma anche per variare la vostra esperienza in generale. Per sbloccare quasi tutti gli eroi dovrete dedicare del tempo e completare tante partite rapide non classificate. Per sbloccare ogni singolo personaggio del gioco originale infatti dovrete completare ben 150 partite. Ovviamente molti saranno sbloccati prima di quella soglia e per darvi un’idea precisa vi lasciamo di seguito un elenco con tutti i personaggi, quante partite dovrete completare per sbloccarli.

Genji – 1 partita

– 1 partita D.Va – 2 partite

– 2 partite Cassidy – 3 partite

– 3 partite Ana – 4 partite

– 4 partite Hanzo – 9 partite

– 9 partite Junkrat – 12 partite

– 12 partite Roadhog – 15 partite

– 15 partite Symmetra – 20 partite

– 20 partite Zenyatta – 25 partite

– 25 partite Bastion – 30 partite

– 30 partite Sigma – 40 partite

– 40 partite Ashe – 50 partite

– 50 partite Brigitte – 60 partite

– 60 partite Mei – 70 partite

– 70 partite Doomfist – 85 partite

– 85 partite Baptiste – 100 partite

– 100 partite Sombra – 115 partite

– 115 partite Wrecking Ball – 130 partite

– 130 partite Echo – 150 partite

– 150 partite Sojourn – Completando le sfide eroe o acquistandola dal negozio

– Completando le sfide eroe o acquistandola dal negozio Junker Queen – Completando le sfide eroe o acquistandola dal negozio

– Completando le sfide eroe o acquistandola dal negozio Kiriko – Completando le sfide eroe o acquistandola dal negozio

– Completando le sfide eroe o acquistandola dal negozio Ramattra – Completando le sfide eroe o acquistandola dal negozio

Come sbloccare i nuovi personaggi di Overwatch 2

Lo sblocco dei nuovi eroi di Overwatch 2 funziona in modo diverso rispetto allo sblocco del tradizionale cast di Overwatch. Il metodo più semplice per sbloccare i nuovi eroi è quello di raggiungere il livello 45 del Pass Battaglia relativo alla stagione nella quale è uscito l’eroe. Ad esempio, Ramattra era sbloccabile fino a qualche giorno fa raggiungendo il livello 45 del pass della stagione 2. Nell’attuale stagione 3, quella del momento della stesura di questo articolo, non vi sono eroi da sbloccare, ma quelli che arriveranno successivamente avranno lo stesso metodo di sblocco.

Per salire di livello vi basterà semplicemente accumulare esperienza completando una qualsiasi partita o le varie sfide giornaliere e settimanali proposte. Per avere un piccolo boost potrete giocare con altri giocatori. Fare squadra infatti vi consentirà di avere un 20% in più di esperienza. In alternativa potrete acquistare il Battle Pass Premium per avere fin da subito accesso al nuovo eroe.

Tuttavia, se non riuscirete a sbloccare gli eroi in questo modo, non preoccupatevi. Raggiungere il livello 45 è solo uno degli obiettivi stagionali. Tuttavia, una volta terminata la stagione, vi basterà completare le sfide eroe richieste per avere accesso a quel personaggio. Questi riguardano l’apprendimento delle abilità di ogni eroe nel campo di pratica e vincere un tot di partite sfruttando una determinata categoria. Oltre a questo potrete comunque decidere di acquistarlo nel negozio per averlo fin da subito nel roster.

