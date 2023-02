Questo mondo non mi renderà cattivo: il trailer della nuova serie di Zerocalcare

Netflix ha atteso la diretta di Sanremo per mostrare il trailer di uno dei prodotti italiani più attesi: Questo mondo non mi renderà cattivo

La terza puntata del Festival di Sanremo si è svolta tra le canzoni e gli interventi degli ospiti, c’è stato un momento però che anche gli amanti delle serie TV hanno molto apprezzato. Si tratta della messa in onda del trailer della nuova opera del fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare. La nuova serie, intitolata Questo mondo non mi renderà cattivo, composta da 6 episodi, si è presentata inaspettatamente agli spettatori del Festival; una bella sorpresa per i fan.

Questo mondo non mi renderà cattivo: gli indizi del trailer

Dal trailer, possiamo evincere, almeno in parte, di cosa tratteranno i nuovi episodi. È probabile che il video sia stato creato appositamente per la serata del festival, a giudicare dalla parte iniziale, in cui il protagonista Zero sta per calcare un prestigioso palco, ma all’ultimo si tira indietro.

Nella nuova serie ritroveremo i personaggi resi famosi dal precedente Strappare lungo i bordi. Oltre a Zero, il protagonista, rivedremo anche l’amico Secco, Sarah e l’Armadillo, ossia la sua coscienza. Questi personaggi saranno ora alle prese con un nuovo interrogativo: si può rimanere se stessi in un mondo ostile? Nella vita sono molteplici i momenti in cui ci si trova di fronte alle difficoltà, ma come affrontarle senza tradire noi stessi e non cedere a scorciatoie lontane dai nostri ideali?

Insomma contenuti sempre fedeli a Zerocalcare, che già in Strappare lungo i bordi (qui la nostra recensione), aveva dato sfogo del suo lato più intimo, trasformando quello che poteva sembrare un semplice cartone animato, in una serie emozionante e travolgente. Non a caso era riuscita ad ottenere un incredibile successo, piazzandosi per molto tempo ai primi posti dei più visti di Netflix. Anche in questa sua seconda produzione, Zerocalcare si è occupato della scrittura, della regia e del doppiaggio.

Purtroppo il trailer è stato vago e non ha specificato quando potremo finalmente vedere Questo mondo non mi renderà cattivo. Non ci resta che armarci di pazienza e attendere il ritorno di uno dei personaggi italiani più amati della piattaforma Netflix.

