In questa nuova guida su COD: Vanguard vi elencheremo quelle che secondo noi sono le migliori armi da usare nel corso della beta

Il lancio del nuovo Call of Duty: Vanguard è ancora lontano ma in questi giorni diversi fan hanno avuto modo di provarlo grazie alla beta. Anche se non si tratta ancora del gioco completo, i giocatori sono comunque determinati a vincere e di conseguenza si impegnano sempre al massimo in ogni partita. Per aiutare i giocatori più competitivi abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi elencheremo quelle che secondo noi sono le migliori armi da usare nel corso della beta di COD: Vanguard.

Una doverosa premessa

In questa guida vi elencheremo le migliori armi della beta di COD: Vanguard, ma dovete sempre tenere in considerazione che stiamo parlando di un gioco non ancora completo. Nella beta infatti non sono disponibili tutti gli equipaggiamenti e probabilmente con il lancio ufficiale del titolo molti di loro riceveranno un gran numero di modifiche. Per questo motivo ci teniamo a precisare che questa guida ha valenza esclusivamente per la beta attuale e di conseguenza vi sconsigliamo di tenerla in considerazione giocando a versioni future del gioco.

Fucili d’assalto – COD Vanguard: le migliori armi da usare nella beta

Inauguriamo la nostra lista delle migliori armi della beta di Vanguard parlando di una delle categorie di armi più amate dai fan di COD: i fucili d’assalto. Le armi che appartengono a questa categoria sono estremamente versatili e si adattano facilmente allo stile di gioco di ogni giocatore. Fra tutti i fucili d’assalto disponibili nella beta, quello più valido è certamente l’STG44. Grazie all’ampia gittata, al basso rinculo e al danno elevato, quest’arma rappresenta la scelta perfetta per chi cerca di prendere familiarità con il gameplay del nuovo COD.

LMG – COD Vanguard: le migliori armi da usare nella beta

Passiamo ora alle LMG, le armi perfette per chi ama far piovere piombo sui propri nemici. Questi enormi fucili infliggono molti danni e vantano caricatori davvero enormi, ma purtroppo riducono sensibilmente la mobilità del vostro personaggio. La migliore LMG del gioco secondo noi è l’MG42, un’arma potentissima che si distingue grazie ad un rinculo davvero molto basso per la sua categoria.

SMG – COD Vanguard: le migliori armi da usare nella beta

Per le SMG potete andare sul sicuro scegliendo l’MP-40, una delle mitragliette più famose tra gli amanti degli FPS. Quest’arma si è sempre comportata molto bene in ogni capitolo di Call of Duty in cui era presente, ma al momento su Vanguard sembra essere davvero eccezionale. L’MP-40 infatti vanta sia rateo di fuoco che precisione molto elevati, una combinazione che attualmente la rende una delle armi più potenti del gioco.

Fucili da cecchino – COD Vanguard: le migliori armi da usare nella beta

Adesso invece è arrivato finalmente il turno dei fucili da cecchino. Nella beta di Vanguard sono presenti tre sniper davvero molto validi, ma secondo noi il migliore tra loro è il KAR98K. Questo fucile infatti è estremamente bilanciato ed è in grado di eliminare ogni bersaglio con un massimo di due colpi ben assestati. L’unica pecca del KAR98K è rappresentata dalla sua scarsa mobilità, ma quando si utilizza un fucile da cecchino è normale avere questo tipo di malus.

Fucili a pompa – COD Vanguard: le migliori armi da usare nella beta

Concludiamo infine la nostra lista parlando dei migliori fucili a pompa presenti nella beta di Vanguard. Generalmente questa categoria non è molto amata dai giocatori di Call of Duty, ma questa volta potreste trovarla piuttosto interessante. Tra le fila dei fucili a pompa infatti figura il Revolving Shotgun, un’arma ibrida che vanta una gittata decente e un danno elevatissimo. Cercate solamente di mandare a segno tutti i vostri colpi, dato che questo cannone soffre a causa di tempi di ricarica elevatissimi.

Questo è tutto!

Qui termina la nostra guida sulle migliori armi della beta di Vanguard. Adesso non vi resta altro da fare che avviare il gioco e provarle tutte per trovare quella che si adatta meglio al vostro stile di gioco.

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.