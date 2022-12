Marvel Snap: i migliori deck per neofiti e non

In questa nuova guida vi elencheremo alcuni dei migliori deck di Marvel Snap adatti sia ai neofiti che ai giocatori più esperti

Per riuscire a sconfiggere i migliori giocatori di Marvel Snap è ovviamente necessario utilizzare un buon deck. Con tutte le carte presenti nel gioco però alcuni giocatori potrebbero avere delle difficoltà a sceglierne solo dodici per il proprio mazzo. Per aiutare i più indecisi abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare i migliori deck da creare su Mavel Snap.

Mazzo scoperta – Marvel Snap: i migliori deck

Iniziamo il nostro elenco con uno dei migliori deck iniziali di Marvel Snap. Questo mazzo è molto semplice e ruota principalmente attorno all’effetto “alla scoperta” di alcune carte tier 1. Il cuore di questo mazzo è rappresentato da Odino, ma anche Gamora e Ironheart sono due elementi fondamentali. Qui di seguito potrete trovare la lista con tutte le carte del mazzo:

Elektra

Nightcrawler

Korg

Yondu

Angelo

Medusa

Star Lord

Ironheart

Wolfsbane

Tigre Bianca

Gamora

Odino

Mazzo continuo – Marvel Snap: i migliori deck

Un altro buon mazzo iniziale è quello che si basa sugli effetti continui delle carte. Questi bonus si applicano nel momento in cui una carta entra in campo e continuano ad avere effetto finché non viene rimossa. Per far funzionare correttamente questo mazzo è fondamentale avere in campo Blue Marvel o Spectrum e, se ci riuscite, è ancora meglio riuscire a giocarli entrambi in contemporanea. Qui di seguito potrete trovare la lista con tutte le carte del mazzo:

Ant-Man

Nightcrawler

Lizard

Medusa

Sentinel

Mister Fantastic

The Punisher

Capitan America

Ka-Zar

Blue Marvel

Spectrum

Mazzo infinito – Marvel Snap: i migliori deck

Passiamo ora a qualcosa di un po’ più avanzato con il mazzo infinito. Questo deck è molto semplice quanto efficace, dato che per vincere vi basterà infastidire i vostri avversari con carte come Scorpion e Hobgoblin per poi eliminarli definitivamente con Jessica Jones e The Infinaut. Qui di seguito potrete trovare la lista con tutte le carte del mazzo:

Uomo Ghiaccio

Sunspot

Angela

Lizard

Scorpion

Groot

Tempesta

Jessica Jones

Jubilee

Hobgoblin

America Chavez

The Infinaut

Mazzo Seracle – Marvel Snap: i migliori deck

Seracle è un mazzo estremamente potente che ruota attorno ad una singola carta: Sera. Grazie a questo angelo avrete la possibilità di giocare un devastante turno sei che vi permetterà di avere facilmente la meglio sui vostri avversari e guadagnare tantissimi cubi. In più potrete contare anche su tante altre carte molto potenti come Bast e Mystica. Qui di seguito potrete trovare la lista con tutte le carte del mazzo:

Bast

Ant-Man

Adam Warlock

Angela

Mister Sinister

Mojo

Mysterio

Bishop

Mystica

Blue Marvel

Iron Man

Sera

Mazzo Baero – Marvel Snap: i migliori deck

Questo mazzo è davvero molto particolare, dato che si concentra sull’utilizzare effetti di distruzione ad inizio partita per poi giocare carte più potenti nei turni più avanzati. Il vantaggio di questo deck è che nella maggior parte dei casi gli avversari non avranno modo di rispondere ai vostri effetti, ma il lato negativo è che per crearlo avrete bisogno di un gran numero di carte ottenibili in late game. Qui di seguito potrete trovare la lista con tutte le carte del mazzo:

Nova

Squirrel Girl

Yondu

Bucky Barnes

Carnage

Deathlok

Killmonger

Wave

Aero

Leader

She-Hulk

Morte

Mazzo Patriota – Marvel Snap: i migliori deck

Il mazzo Patriot è tanto semplice quanto efficace, dato che vi consente di potenziare tutte le vostre carte senza effetto. Inoltre grazie a carte come Onslaught e Mystica potrete aumentare ancora di più l’efficacia del potenziamento, ma oltre a loro sconsigliamo di utilizzare altre carte con effetto. Con il tempo questo deck diventerà di sicuro sempre meno efficace, ma per il momento rappresenta una valida scelta molto semplice da usare. Qui di seguito potrete trovare la lista con tutte le carte del mazzo:

Wasp

Misty Knight

Mister Sinister

Shocker

Debrii

Mystica

Patriot

Wave

Blue Marvel

Magik

Onslaught

Ultron

Mazzo Infinacula – Marvel Snap: i migliori deck

Tra tutti i deck presenti più famosi di Marvel Snap, Infinacula è certamente uno dei migliori in assoluto. Questo mazzo si basa su una singola combo estremamente potente che vi permetterà di devastare i vostri avversari in un attimo. Qui di seguito potrete trovare la lista con tutte le carte del mazzo:

Ant-Man

Sunspot

Uomo Ghiaccio

Korg

Nightcrawler

Yondu

Angela

Armor

Capitan America

Dracula

America Chavez

The Infinaut

Scegliete il migliore!

Qui si conclude il nostro articolo sui migliori deck di Marvel Infinite. Adesso non vi resta altro da fare che trovare quello che si adatta meglio al vostro stile di gioco e usarlo per devastare i vostri avversari. La nostra guida finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a tenere sotto controllo il nostro sito in vista di futuri articoli dedicati.

Marvel Snap è disponibile ora per PC e dispositivi Android e iOS.