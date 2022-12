In questa guida potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per iniziare a giocare a Marvel Snap, il nuovo gioco di carte della Marvel

Marvel Snap è un nuovo gioco di carte in cui avrete la possibilità di creare dei mazzi composti da alcuni dei più famosi personaggi del multiverso Marvel. Questo titolo ha ovviamente attirato l’attenzione di tantissimi amanti del genere, ma anche di tanti fan dei super eroi che non si sono mai approcciati a videogiochi di questo tipo. Per aiutare questi videogiocatori in erba abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per approcciarvi a Marvel Snap.

Scoprite le sinergie – Marvel Snap: trucchi e consigli

Per iniziare la nostra lista di trucchi e consigli vogliamo parlare di quello che ovviamente è l’aspetto più importante di Marvel Snap: le carte. Anche se i vostri deck sono composti da solo 12 carte, nel gioco ce ne sono molte di più e di conseguenza è fondamentale imparare a conoscerle tutte. Ogni carta infatti ha un proprio effetto che potrebbe sinergizzare bene con quello di altre. Ad esempio Miles Morales avrà un costo minore dopo che avrete giocato una carta in grado di muoversi come Nightcrawler. Le sinergie presenti nel titolo sono innumerevoli e per scoprirle tutte avrete bisogno di giocare davvero molto e collezionare tante carte.

Fate attenzione ai luoghi – Marvel Snap: trucchi e consigli

Una delle meccaniche più importanti ed originali di Marvel Snap è quella dei luoghi. Durante un match infatti dovrete affrontare i vostri avversari all’interno di tre location diverse e vincere in almeno due di esse per avere la meglio. Questi luoghi però non sono solamente estetici, ma influenzeranno anche la vostra partita in modo diretto. Ad esempio se state giocando nel laboratorio gamma tutte le carte sul terreno si trasformeranno in Hulk dopo tre turni. Questi modificatori possono impattare davvero molto sull’esito di una partita e di conseguenza è importante non sottovalutarli.

Non serve sempre vincere – Marvel Snap: trucchi e consigli

Come vi abbiamo già detto nel precedente paragrafo, in ogni match di Marvel Snap dovrete affrontare il vostro sfidante in tre luoghi differenti. Per vincere la partita però vi basterà battere un avversario in solamente due location. Per questo motivo, se ne avete la possibilità, spesso sarà più conveniente lasciar vincere il vostro sfidante piuttosto che sprecare risorse per cercare di batterlo mentre è in vantaggio. In più volendo potrete anche cercare d’ingannare il vostro avversario in modo da fargli sprecare carte per vincere in una location che non vi interessa.

Create un mazzo bilanciato – Marvel Snap: trucchi e consigli

Per giocare le carte di Marvel Snap avrete bisogno di pagare un determinato costo in energia che parte da un minimo di uno fino ad un massimo di sei. In genere le carte più costose sono anche quelle più potenti, ma purtroppo non potrete contare solo su di loro. Se inserite troppe carte costose nel vostro mazzo infatti rischierete di non avere nulla da giocare nei primi turni, offrendo così al vostro avversario un vantaggio non indifferente. Per questo motivo durante la creazione di un mazzo è fondamentale cercare di trovare il giusto bilanciamento tra carte costose ed economiche, in modo che abbiate sempre qualcosa da giocare ad inizio partita mentre aspettate di accumulare energia.

Usate tutta l’energia – Marvel Snap: trucchi e consigli

All’inizio di una partita di Marvel Snap avrete a disposizione un solo punto energia, ma col passare dei round ne guadagnerete ogni volta uno aggiuntivo fino ad ottenerne un massimo di sei. In questo gioco non è possibile conservare l’energia non spesa e di conseguenza la mossa giusta da fare è quella di spenderne il più possibile ogni turno. Inoltre in molti casi la scelta migliore è quasi sempre quella di giocare una singola carta che consuma tutta l’energia piuttosto che tante carte meno costose.

Entrate nella mente dell’avversario – Marvel Snap: trucchi e consigli

Durante le vostre prime partite su Marvel Snap dovrete limitarvi a giocare le carte che vi ritrovate in mano ma, man mano che farete esperienza, dovrete cercare di adeguare il vostro stile di gioco a quello dell’avversario. Per avere la meglio sui giocatori più abili infatti non vi basterà utilizzare correttamente le vostre carte ma dovrete anche riuscire ad anticipare le intenzioni del vostro sfidante. In questo modo potrete sapere sempre qual è la carta migliore da utilizzare per annullare completamente gli sforzi dell’avversario e vincere la partita.

Intimidite gli sfidanti – Marvel Snap: trucchi e consigli

I cubi sono una sorta di valuta fondamentale per salire di rango e che potrete sia guadagnare che perdere a seconda dell’esito delle vostre partite. Di base le vittorie e le sconfitte vi faranno guadagnare o perdere un valore fisso di cubi, ma volendo potrete anche provare ad ottenerne di più scommettendo. In questo modo sia voi che il vostro avversario punterete un quantitativo maggiori di cubi, aumentando i rischi ma anche le ricompense. Questa meccanica è molto utile per salire di rango rapidamente, ma è perfetta anche per intimidire gli sfidanti. Puntando un numero molto elevato di cubi potrete infatti riuscire a spaventare i giocatori più insicuri, costringendoli così ad arrendersi immediatamente per non calare troppo di rango in caso di sconfitta.

Migliorate le carte – Marvel Snap: trucchi e consigli

In Marvel Snap non è possibile acquistare direttamente nuove carte, ma con la valuta del gioco potrete acquisire dei miglioramenti estetici per quelle che avete già. Questi upgrade non vi forniranno dei vantaggi durante le partite, ma facendone tanti avrete la possibilità di ottenere casualmente delle nuove carte per la vostra collezione. Per questo motivo, anche se non siete interessati alle modifiche estetiche, vi consigliamo di migliorare le vostre carte quando ne avete la possibilità.

Create tanti deck – Marvel Snap: trucchi e consigli

Inizialmente non avrete a disposizione moltissime carte e dovrete limitarvi a creare un solo deck, ma per fortuna la situazione cambierà rapidamente. Giocando infatti accumulerete davvero molte carte con cui potrete creare tantissimi deck diversi. Utilizzare più di un deck è sempre una mossa saggia, dato che vi permette di capire meglio come funzionano alcune specifiche sinergie. Per questo motivo, anche se magari vi trovate molto bene con un mazzo specifico, vi consigliamo comunque di crearne altri e alternarli spesso.

Pronti alla sfida

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per iniziare a giocare a Marvel Snap. Adesso non vi resta altro da fare che creare il vostro mazzo e sconfiggere gli altri giocatori con l’aiuto dei nostri suggerimenti. La nostra guida finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a tenere sotto controllo il nostro sito in vista di futuri articoli dedicati.

Marvel Snap è disponibile ora per PC e dispositivi Android e iOS.