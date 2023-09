In questa nuova guida dedicata a Lies of P vi spiegheremo come far salire di livello velocemente il vostro personaggio

Come praticamente tutti i soulslike, anche Lies of P è un titolo molto impegnativo che mette a dura prova la pazienza dei giocatori. Per riuscire a superare gli scontri più difficili è necessaria tanta abilità, ma a volte purtroppo potrebbe non bastare. Se il vostro personaggio non è abbastanza potente infatti potreste avere serie difficoltà a superare certe parti del gioco e soprattutto certi boss.

In Lies of P esistono tanti modi diversi per rendere più efficiente il vostro protagonista, come ad esempio potenziare le armi o il braccio legione, ma ovviamente il metodo più semplice per diventare forti è salire di livello. Purtroppo farmare abbastanza esperienza per passare al livello successivo è un processo lento e tedioso, ma col nostro aiuto potrete renderlo un po’ più rapido. In questa guida infatti vi spiegheremo come far salire di livello velocemente il vostro personaggio di Lies of P.

Accumulare Ergo | Lies of P: come salire di livello velocemente

Per salire di livello in Lies of P è necessario utilizzare l’Ergo, una sorta di punti esperienza accumulabili in diversi modi. Il modo più comune per ottenere Ergo è tramite l’uccisione dei nemici, ma ovviamente non è l’unico. Esplorando infatti è possibile anche trovare dei Frammenti di Ergo, cioè oggetti consumabili che una volta utilizzati vi permetteranno di guadagnare una quantità fissa di punti esperienza in maniera istantanea.

Spesso si tende ad accumulare oggetti di questo tipo per i momenti di necessità, ma noi invece vi consigliamo di utilizzarli poco dopo averli raccolti. In questo modo otterrete subito un bel po’ di Ergo extra che potrete spendere subito per salire di livello da Sophia. Ricordate però di non utilizzare mai i Frammenti di Ergo ricevuti dai boss. Questi consumabili vi faranno guadagnare un bel po’ di punti esperienza in una volta sola, ma è sicuramente molto più conveniente scambiarli con il Cacciatore di Tesori per ottenere in cambio armi e altri oggetti unici.

Consigli iniziali | Lies of P: come salire di livello velocemente

Se siete ancora nelle prime fasi di gioco e avete bisogno di guadagnare rapidamente un po’ di Ergo, allora potrete farlo facilmente un po’ ovunque. Inizialmente infatti non avrete accesso a punti di farming particolarmente efficienti e potrete guadagnare punti esperienza semplicemente viaggiando verso uno Stargazer ed eliminando i nemici nei paraggi. Noi vi consigliamo di provare ad accumulare Ergo nei pressi della sala di controllo della Fabbrica di Venigni, ma sentitevi liberi di andare nel luogo che preferite.

Area di farming | Lies of P: come salire di livello velocemente

Una volta sconfitto Fuoco potrete finalmente accedere ad uno dei migliori punti di farming dell’early game. Poco dopo avere eliminato questo boss potrete infatti giungere a Claraluna, un luogo che conta un gran numero di nemici molto semplici da eliminare che vi permetteranno di accumulare facilmente un bel po’ di Ergo. Noi abbiamo preparato un percorso specifico per guadagnare all’incirca un migliaio di Ergo in breve tempo e qui di seguito potrete trovare ogni passaggio da seguire:

Raggiungete lo Stargazer di Claraluna

Equipaggiate una mola di fuoco per applicare l’elemento alla vostra arma (i nemici di questa zona sono molto vulnerabili al fuoco)

Se volete potete equipaggiare anche armi dall’ampia portata come gli spadoni per affrontare più facilmente i nemici in gruppo

Salite sulla collina ed entrate nella casa sulla sinistra

Uccidete tutti i nemici all’interno della casa partendo da quello armato di forcone

Uscite dalla casa, ignorate tutti i nemici e correte subito in cima alle scale dove si trova il nemico in grado di attaccarvi dalla distanza

Uccidete questo nemico e poi saltate giù dalle scale

Ritornate di corsa dietro al pozzo cercando di non farvi colpire

Eliminate i nemici rimasti ad attaccarvi

Tornate allo Stargazer e ricominciate il loop

Più forti di prima

Qui si conclude la nostra guida su come salire di livello velocemente in Lies of P. Grazie ai nostri consigli di sicuro sarete in grado di guadagnare velocemente tutti i livelli che vi servono per riuscire a superare senza troppe difficoltà le sfide delle prime fasi di gioco.

