Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, è al cinema!

Arriva nei cinema italiani a partire dal 20 settembre; l’adattamento cinematografico più atteso, Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile. Ispirata a fatti realmente accaduti, la pellicola è l’adattamento cinematografico della nota saga videoludica per console.

Live-action realizzato grazie alla collaborazione di Sony Pictures; vede la regia di Neill Blomkamp. Figurano nel film come protagonisti gli attori David Harbour (già incontrato nella serie di successo Stranger Things), assieme al volto di Orlando Bloom (Il Signore degli Anelli) e l’emergente nome di Archie Madekwe.

La storia del giovane Jann Mardenborough, fatta di tenacia e grande passione. Ecco il trailer ufficiale del film Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile.

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, la passione che diventa realtà

Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile, trae ispirazione alla vera storia del giovane Jann Mardenborough. Appassionato e giocatore agguerrito di Gran Turismo, che grazie alle sua abilità di gioco riesce a trasformare il suo sogno in realtà, divenendo il pilota di guida professionista. Dopo aver vinto una competizione organizzata da Nissan e da PlayStation che gli permette di partecipare alla GT Academ; Jann Mardenborough dovrà affrontare le sfide e le difficoltà del passaggio dal mondo virtuale a quello reale delle corse automobilistiche, con l’aiuto del suo allenatore Jack Salter (David Harbour), un ex pilota che crede nel suo talento.

Gran Turismo: la storia di un sogno impossibile vi aspetta al cinema dal 20 settembre, grazie alla distribuzione italiana di Eagle Pictures.

