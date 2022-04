LEGO Star Wars la Saga degli Skywalker: tutti i codici da inserire

Imbrogliare, non imbrogliare, non c’è provare: direttamente dal Lato Oscuro, ecco tutti i codici per LEGO Star Wars la Saga degli Skywalker

Se all’imbroglio volete dire di Sith, i codici per LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker trovate qui. I veterani più navigati tra voi ricorderanno i bei tempi andati, in cui una feature nascosta si trovava in realtà a portata di password astrusa. Questa tradizione si è andata un po’ a perdere nel tempo, tra il bisogno di periferiche esterne per l’inserimento e, con l’avvento dei servizi online a pagamento, il backup dei dati di salvataggio vincolato agli abbonamenti. Questa burocrazia si sposa però un po’ male con un titolo così pieno di contenuti, ed è evidente che TT Games non se ne è scordata.

Natale in anticipo

Occorre un piccolo preambolo per descrivere la prima parte dei codici: anni prima che un omonimo speciale animato LEGO lo mettesse alla berlina, la saga di Star Wars si è macchiata di un’onta ben nota ai fan più acculturati della famiglia Skywalker. Alcuni di questi personaggi si rifanno infatti al famigerato “Speciale Natalizio”, in cui la Galassia celebra il “giorno della vita”. George Lucas ha da allora promesso a sé stesso di disfarsi personalmente di qualunque copia dello speciale su cui fosse riuscito a mettere le mani. Ne sono uscite ottime skin, però, c’è davvero da riconoscerlo.

LIFEDAY – GNK Droid (variante natalizia)

– GNK Droid (variante natalizia) WOOKIEE – Chewbacca (variante natalizia)

– Chewbacca (variante natalizia) TIPYIPS – D-O Droid (variante natalizia)

– D-O Droid (variante natalizia) KORDOKU – Poe Dameron (variante natalizia)

– Poe Dameron (variante natalizia) WROSHYR – Darth Vader (variante natalizia)

– Darth Vader (variante natalizia) C3PHOHO – C-3PO (variante natalizia)

Altri codici per LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker

Avrete notato che abbiamo chiamato Dart Fener con il suo nome inglese: siccome questo LEGO Star Wars ha mantenuto Darth Vader, abbiamo pensato di riservare lo stesso trattamento agli altri personaggi della saga (tra cui un’altra Skywalker, tra gli ultimi codici). Questa seconda manciata di trucchi vi aiuterà ad ottenere non solo dei personaggi, ma anche e soprattutto dei veicoli. Per inserirli, dovrete dirigervi verso l’Oloproiettore premendo ↑ sulla croce direzionale. Alla voce Extra, potrete trovare la schermata di inserimento dei codici… come, ad esempio, quelli qui sotto.

SIDIOUS – Emperor Palpatine

3FCPPVX – Grand Moff Tarkin

Z55T8CQ – Poggle the lesser

WBFE4GO – Nate Gunray

GR2VBXF – Ratts Tyerell

ARVALA7 – Razor Crest (nave di Mandalorian)

Io, mammeta e Tatooine

E andiamo dunque a concludere questa sezione della nostra breve guida ai codici. Purtroppo, sia per la pandemia o per tutte le magagne che ne derivano, il gioco ha subito molteplici ritardi. Il che è un peccato, considerando che (in modo analogo a Yu-Gi-Oh!) avremmo dovuto trovare questi codici nei set usciti due anni fa. Ad ogni modo, va bene così: potete inserirli anche nel più tradizionale menù di pausa, selezionando la voce “inserisci codice”. Anche perché solo così potrete accedere all’altra Skywalker di cui parlavamo: nientemeno che Shmi, la madre di Anakin, con il codice T9LM1QF! E ne abbiamo ancora sei da condividere…

SHUTTLE – Galaxy’s Edge (nave di trasporto della Resistenza)

– Galaxy’s Edge (nave di trasporto della Resistenza) OKV7TLR – Dengar (cacciatore di taglie)

– Dengar (cacciatore di taglie) XV4WND9 – Admiral Holdo

– Admiral Holdo KH7P320 – Aayla Secura

– Aayla Secura SKYSAGA – Temmin/Snap Wexley

– Temmin/Snap Wexley BAC1CKP – Mister Bones

La vostra sta a voi ora dirci: servita vi è la guida nostra?