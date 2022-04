P resto al cinema il nuovo film di Reid Carolin e Channing Tatum con protagonista Channing Tatum, io e Lulù, dal 12 maggio al cinema

Un emozionante e divertente on the road in compagnia di Lulù, un cane molto speciale.

Io e Lulù: nuovo entusiasmante film con Channing Tatum

Debutterà al cinema il 12 maggio, il nuovo film di Reid Carolin e Channing Tatum, avente come protagonista lo stesso Channing Tatum, il film intitolato: Io e Lulù, che racconta il toccante viaggio on the road del protagonista della storia, Briggs, interpretato appunto da Channing, e dalla sua fantastica cagnolina Lulù.

Il film sarà distribuito da Notorious Pictures. Che segnerà l’esordio dietro la macchina da presa del celebre, tanto famoso attore hollywoodiano. Giacché si tratterà di una vera e propria storia dedicata all’amore che Channing aveva per il suo amato cane. Scomparso pochi anni fa.

Di fatti narrerà la storia di una profonda amicizia tra un uomo e il suo migliore amico a quattro zampe. In un viaggio pieno di sorprese, d’avventure super fantastiche e divertenti in cui due caratteri difficili impareranno a conoscersi e ad amarsi.

Dettagli del film, legati alla vera storia: Io e Lulù

Quando Channing Tatum ha perso il suo fedele amico di vecchia data in un periodo molto difficile per lui, ha sentito subito l’urgenza di esplorare e raccontare il profondo legame che si crea tra un uomo e il suo cane attraverso il cinema.

Un film in cui molte persone si rivedranno, poiché più della maggior parte della popolazione mondiale ha un animale domestico accanto al suo cuore. Che sia un cane, come Tatum, o un gatto, un criceto, un pesciolino rosso o un pappagallino, un animale crea sempre il suo dolce legame accanto al proprio padrone.

Ragion per cui, l’attore ha deciso di produrre, di dirigere e di interpretare un ruolo stesso nel film in onore del suo fedele vecchio amico. Film che già negli Stati Uniti d’America ha avuto un gran successo al botteghino.

Il film sarà un vero e proprio road movie in cui si alternano toccanti momenti di incontro e scontro ad esilaranti colpi di scena che porteranno i due protagonisti verso la strada della felicità.

Una commedia anche romantica che si serve della scelta stilistica dell’on the road, per dimostrare una certa verosimiglianza alla storia reale. L’idea del film che Tatum ha prodotto e co-diretto con il suo partner Reid Carolin con la loro casa di produzione Free Association, nasce dal precedente documentario War Dog: A Soldier’s Best Friend, che i due avevano realizzato insieme per la casa HBO.

