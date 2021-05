Fortnite: come redimere gratuitamente Rubino Ombra

La skin gratuita Rubino Ombra è arrivata su Fortnite: in questa piccola guida vi spieghiamo rapidamente come redimerla… da mobile!

Lo sappiamo: ultimamente “Epic” e “mobile” non vanno esattamente d’accordo, ma i due mondi si sono concessi un istante di tregua per la skin gratuita Rubino Ombra di Fortnite. Avrete intuito dal sottotitolo qui sopra che dovrete infatti “rispolverare” (in termini prettamente videoludici) il vostro telefono, ed è da lì che vi consigliamo di leggere questo articolo. Alla fine vi daremo un link al sito ufficiale di Epic Games, che dovrete aprire da telefono per effettuare il login al vostro account. Una volta fatto ciò, vi verrà proposta una transazione… per un prodotto il cui costo equivale a zero. Sapete cosa fare.

Riscattare Rubino Ombra: il primo passo

Non sapremmo dire a cosa Epic Games debba la clausola apportata a quello che, a conti fatti, è e rimane un regalo, ma dovrete completare questo “acquisto” da mobile per riscattare Rubino Ombra su Fortnite al prossimo accesso. O meglio: in realtà ciò che avrete riscattato sarà solamente il diritto di ottenerla. Come avviene ogni Natale e con i contenuti extra del pass battaglia (a cui arriveremo più tardi), infatti, dovrete prima completare degli incarichi. Che, nel caso di questa variante gratuita della Rubino classica (ogni tanto la si vede nel negozio oggetti), sono quattro missioni… o meglio, tre.

Le missioni di Rubino Ombra per Fortnite

Come potete vedere nell’immagine qui sotto, gli incarichi di Rubino Ombra sono quattro, di cui l’ultimo richiede solo il completamento degli altri tre. Non vogliamo fingere che sia scontato, ma in realtà facendo qualche partita in una singola sessione di gioco (contrariamente ai casi di caccia al tesoro) dovreste compiere queste missioni senza nemmeno accorgervene. Per completezza, comunque, vorremmo elencare in che consistono.

Infliggete 1000 danni agli avversari: potete concludere questa missione in una sola partita, qualora riusciate ad effettuare dieci uccisioni. Una Rissa a squadre rende la missione facilmente completabile di default. La ricompensa è lo strumento di raccolta .

potete concludere questa missione in una sola partita, qualora riusciate ad effettuare dieci uccisioni. Una rende la missione facilmente completabile di default. La ricompensa è . Sopravvivete a 500 avversari: Contrariamente alla missione precedente, è consigliabile giocare nelle modalità normali . Non è indispensabile che eliminiate voi 500 avversari; dovete semplicemente arrivare al termine di una Battaglia reale indenni per “sopravvivere” ai giocatori. Con una singola, ad esempio, piazzarvi secondi vi porterà avanti di 98 avversari in automatico, e così via. La ricompensa è il deltaplano .

Contrariamente alla missione precedente, è consigliabile giocare nelle . Non è indispensabile che eliminiate voi 500 avversari; dovete semplicemente arrivare al termine di una Battaglia reale indenni per “sopravvivere” ai giocatori. Con una singola, ad esempio, piazzarvi secondi vi porterà avanti di 98 avversari in automatico, e così via. La ricompensa è il . Giocate con amici: Fate delle partite in compagnia , e in una sola sessione di gioco dovreste aver completato questa missione. Con questo incarico farete vostro il dorso decorativo .

Fate delle , e in una sola sessione di gioco dovreste aver completato questa missione. Con questo incarico farete vostro il . Completate le altre tre missioni: La ricompensa è Rubino Ombra stessa.

Il lato positivo di Rubino Ombra in Fortnite

Al di là della semplicità dei tre/quattro incarichi, anche la loro “rarità” aiuta. Come ben saprete, infatti, il Pass Battaglia cela delle skin (Lara e Corvina in particolare) tanto sfiziose quanto ostiche da ottenere. Parliamo della Lara Croft classica (il render promozionale delle copertine dei giochi), della versione nera di Coccodé, della variante viola di Tarana e della controparte “civile” di Corvina, Rachel Roth. Gli incarichi epici (quelli viola) sono stati distribuiti ogni settimana col contagocce, ma grazie a Rubino Ombra avrete quattro missioni di questo tipo comode comode sotto mano.

Ricapitolando…

Dovrete effettuare il login sul sito di Epic Games da mobile, accessibile tramite questo link. Il collegamento vi porterà direttamente alla schermata con cui potrete redimere i contenuti, ovvero le quattro missioni da completare. Al vostro primo login su Fortnite dovreste disporre delle nuove sfide, e anche di tempo in abbondanza per completarle vista la loro semplicità. Non potrete però riposare sugli allori: la prossima stagione è prevista infatti per i primi di giugno!

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.