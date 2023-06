In questa guida andremo a vedere insieme come fare per evocare un Golem in grado di supportarvi in battaglia, nel nuovissimo Diablo 4

Dopo anni di attesa, il momento è finalmente giunto. L’ultimo capitolo del popolare franchise hack’n’slash di Blizzard Entertainment (che potete trovare anche in sconto su Instant Gaming) è finalmente tra noi con un’avventura tutta nuova, carica di azione e scontri demoniaci. Se anche voi siete tornati a vagare per le lande di Sanctuarium ma sentite di aver bisogno di una mano, noi siamo qui apposta. Dopo i nostri trucchi e consigli per iniziare l’avventura in Diablo 4, oggi vedremo invece come fare per evocare un utile Golem alleato.

Da grande voglio fare il Negromante | Diablo 4: come evocare un Golem

Il procedimento per poter acquisire l’abilità di evocare un Golem in Diablo 4 non è di per sé molto complicato, ma, come ci si poteva aspettare, vi sono dei requisiti da soddisfare, come raggiungere un determinato livello e completare una specifica quest. Il primo ed anche il più elementare di tutti i requisiti è però quello di aver scelto, per il vostro personaggio, la classe Negromante. Quest’ultima infatti, in maniera analoga alle altre, è caratterizzata da una meccanica di classe unica, la quale gli permette di poter richiamare vari esseri come alleati per farli combattere al proprio fianco negli scontri con i nemici che si incontreranno nel corso dell’avventura.

Una questione di livelli | Diablo 4: come evocare un Golem

Se soddisfate il requisito principale di cui vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo, il prossimo step per sapere come fare ad evocare un Golem in Diablo 4 sarà raggiungere almeno il livello 25. Questo infatti è il livello minimo al quale la classe Negromante è in grado di apprendere tale abilità, in quanto, man mano che il vostro personaggio diverrà più forte, nuove creature potranno essere aggiunte al Libro dei Morti, divenendo di fatto richiamabili all’occorrenza. Il consiglio è quindi prima di tutto quello di non tralasciare mai tutte quelle opportunità che vi permettono di accumulare punti esperienza.

Artefatti maledetti | Diablo 4: come evocare un Golem

Una volta che il vostro Negromante avrà raggiunto il fatidico livello 25, una nuova quest, chiamata “Necromancer: Call of the Underworld“, diverrà accessibile. Infatti, come accennato anche in precedenza nel corso di questa guida, per poter essere in grado di evocare il tanto agognato Golem, in Diablo 4, occorrerà completare anche la relativa quest sopracitata. Fortunatamente non si tratta di una missione troppo complessa, e grazie al segnalino sulla vostra mappa, potrete facilmente sapere dove dirigervi.

In buona sostanza dovrete recarvi all’Altare di Rathma, a nord-ovest di Menestad. Qui dovrete parlare con Maltorius, il quale vi farà una serie di richieste: la prima di esse sarà quella di consegnargli 12 unità di Unbroken Bones (facilmente reperibili anche dai nemici in zona). Poi dovrete recuperare il Vile Artifact, e per farlo occorrerà recarsi in una grotta poco più a sud dell’Altare. All’interno di essa troverete una grande statua chiamata Jar Of Souls, ed una volta interagito con essa dovrete riempire un indicatore semplicemente sterminando dei nemici. Fatto ciò ricomparirà Maltorius, ed alla fine del nuovo dialogo che avrete con lui la quest sarà terminata. Ora potrete all’occorrenza richiamare il vostro nuovo amico, semplicemente trascinando la nuova abilità ottenuta nella barra delle abilità attive.

Un bestione per amico | Diablo 4: come evocare un Golem

Si conclude qui la nostra guida su come evocare un Golem in Diablo 4. Come avete potuto vedere, il procedimento non è troppo complicato, ma sarà necessario soddisfare preventivamente alcuni requisiti prima di poter finalmente acquisire questa tanto agognata abilità. Si può però affermare tranquillamente che i vostri sforzi saranno giustamente ripagati, dato che questo simpatico bestione assassino, oltre a darvi man forte in battaglia, vi permetterà di beneficiare di alcuni bonus, i quali potrebbero tornare decisamente utili soprattutto negli scontri più ostici.

E voi state già giocando a questo nuovissimo titolo? Cosa ne pensate?