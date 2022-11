Ninja Gaiden: il remake potrebbe essere sviluppato da PlatinumGames

Una nota personalità del mondo dell’informazione videoludica ha parlato di un potenziale remake di Ninja Gaiden ad opera di PlatinumGames

È trascorso davvero un bel po’ di tempo dall’uscita di un nuovo capitolo mainline della serie action Ninja Gaiden, e il fatto che l’ultimo, ossia Ninja Gaiden 3 del 2012, non si sia rivelato particolarmente degno di nota ha peggiorato ulteriormente le cose per i fan della saga. Recentemente, però, ci sono stati diversi rumor al riguardo, con la conferma da parte di Team Ninja dello sviluppo di un remake sia per Ninja Gaiden che di Dead or Alive, ora però sembrerebbe anche possibile un remake da parte di PlatinumGames. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ninja Gaiden: ecco perché PlatinumGames avrebbe le carte in regola per produrre un remake

In molti si sono chiesti come Team Ninja stia gestendo il lavoro con così tante IP già in ballo, tra cui Wo Long: Fallen Dynasty e Rise of the Ronin del 2024. A quanto pare, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che lo sviluppatore giapponese sta esternalizzando alcuni dei suoi progetti a studi terzi.

ok bugger it, been told the studio signed on to make Ninja Gaiden is Platinum — Nick  (@Shpeshal_Nick) November 20, 2022

Ciò è almeno quanto afferma il cofondatore di XboxEra Nick Baker, che di recente ha riferito su Twitter, dopo il già citato reveal dei due reboot da parte di Team Ninja, che il remake di Ninja Gaiden sarebbe in sviluppo presso PlatinumGames, lo studio meglio conosciuto per titoli del calibro di Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising: Revengeance, NieR: Automata e altri ancora.

PlatinumGames ha un lungo e prestigioso repertorio costellato di numerosi giochi d’azione, quindi il tutto non suonerebbe troppo improbabile. È interessante notare che all’inizio di quest’anno, inoltre, in un’intervista a VGC, Team Ninja ha dichiarato che sarebbe disposta ad affidare un nuovo titolo di Ninja Gaiden a uno studio di terze parti. Naturalmente, la notizia è tutt’altro che confermata ufficialmente, ma la speranza condivisa è che Team Ninja e Koei Tecmo torneranno a parlare di Ryu Hayabusa nel prossimo futuro.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.