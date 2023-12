Saw 11: la data d’uscita è confermata

Neanche il tempo di far uscire Saw X, decimo capitolo della saga uscito il 26 ottobre di quest’anno, che il regista ha già confermato la lavorazione al sequel, ma non solo, la data d’uscita di Saw 11 è già stata confermata e arriverà molto presto

Come abbiamo già detto, l’ultimo film di Saw, saga iniziata nel lontano 2004 dal regista James Wan (del quale vedremo già questo mese di dicembre il suo nuovo film Aquaman e il regno perduto), è uscito neanche due mesi fa, precisamente il 26 ottobre. Il film ha riscontrato un enorme successo, guadagnando 107 milioni di dollari a fronte di un budget da 13. Era impensabile che la saga non continuasse con un nuovo capitolo, continuando la storia del personaggio di Jigsaw, anche se il regista del decimo film, Kevin Greutert, lo aveva impostato film come se fosse l’addio del personaggio e della saga. Ma, diciamocelo, non ci credeva nessuno, soprattutto dopo il riscontro più che positivo di questa saga cinematografica horror che sembra non morire mai.

La data d’uscita di Saw 11 annunciata con un post su X

Considerando le ottime recensioni e gli ottimi incassi del film, non solo sappiamo che ora la Lionsgate vuole continuare la saga orrorifica con protagonista Jigsaw con l’undicesimo capitolo, ma abbiamo addirittura già la data d’uscita del film, fissata per il 27 settembre 2024. Qui sotto troverete il post dedicato che annuncia ufficialmente il nuovo capitolo del franchise.

La notizia è sicuramente sorprendente, ma anche no. Insomma, con il successo del decimo film era ovvio che annunciassero il sequel. Ciò che è sorprendente è che abbiano annunciato già la data d’uscita a distanza di meno di due mesi dall’uscita del decimo capitolo. Saw X è ambientato tra il primo e il secondo capitolo della saga e vede John Kramer vendicarsi di un gruppo di truffatori che l’hanno ingannato facendogli credere di avere una cura per il cancro.

Siamo a dir poco curiosi di vedere quali saranno le nuove torture che sta pianificando John Kramer nel sequel. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altre news dal mondo del cinema e delle serie tv!

