Con il mese di marzo 2023 alle porte, vediamo quali sono le nuove uscite Home Video di Eagle Pictures previste prossimamente

Tantissime novità imperdibili tra le uscite Home Video di marzo 2023 targate Eagle Pictures. Tanti titoli adatti sia per gli appassionati dell’avventura, del thriller e del musical. Vediamo più nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Eagle Pictures: le uscite home video di marzo 2023

In particolare, dal 1 marzo sarà disponibile The Woman King, vibrante storia di donne guerriere edita in DVD, Blu-Ray e 4K con l’attrice premio Oscar Viola Davis, protagonista di una storia ricca di azione sulle vicende delle Agojie, un gruppo di combattenti tutto al femminile realmente esistito che nell’Ottocento difendeva l’allora Regno africano di Dahomey.

Dall’8 marzo invece sarà il turno di Diabolik – Ginko all’attacco, secondo capitolo cinematografico diretto dai Manetti Bros. ispirato al celebre fumetto delle sorelle Giussani, con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci, disponibile in DVD, Blu-ray e in un’imperdibile edizione COMBO contenente il doppio formato DVD e Blu-Ray, una card da collezione e una copia del fumetto omonimo.

Il 16 marzo spazio all’horror con Gli occhi del diavolo, una storia di possessione con protagonista un personaggio femminile complesso interpretato da Jacqueline Byers, qui alle prese con una storia inquietante dalle sfumature thriller-mistery che rinnova i canoni del genere exorcism, edita nei formati DVD, Blu-ray e 4K.

Dal 22 marzo, infine, sarà la volta di Whitney – Una voce diventata leggenda, con una straordinaria Naomi Ackie nei panni della leggendaria cantante Whitney Houston in un biopic che racconta l’incredibile vita e la carriera di una delle voci più amate di sempre, edito in DVD e Blu-Ray.

Qualche informazione in più sulle uscite home video del prossimo mese

Donne guerriere, leggendarie voci al femminile, il ritorno di Diabolik e un imperdibile horror tra le uscite Home Video di marzo targate Eagle Pictures. A partire dal 1 marzo The Woman King, in cui Viola Davis è protagonista di una storia ricca di azione sulle vicende delle Agojie. Ispirato a fatti realmente accaduti, il film segue l’epico ed emozionante viaggio della generale Nanisca (Viola Davis) mentre addestra una nuova generazione di reclute, preparandole alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita: perché per alcune cose vale davvero la pena combattere.

Dall’8 marzo, con Diabolik – Ginko all’attacco, il Re del Terrore e la sua complice Eva Kant tornano in azione e anche stavolta sembrano aver ideato un piano apparentemente perfetto. Dietro questo colpo si nasconde però una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che metterà a dura prova anche il loro legame. Tradita da Diabolik, Eva decide di vendicarsi proponendo all’ispettore di collaborare alla sua cattura: una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l’arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg.

Il 16 marzo sempre grazie a Eagle Pictures spazio all’horror con Gli occhi del diavolo di Daniel Stamm. In risposta all’aumento globale delle possessioni demoniache, la Chiesa cattolica riapre le scuole di esorcismo per formare i sacerdoti al Rito dell’Esorcismo. Su questo campo di battaglia spirituale sorge un’improbabile guerriera: una giovane suora, Suor Ann (Jacqueline Byers). Sebbene alle suore sia vietato eseguire esorcismi, un professore (Colin Salmon) riconosce i doni di suor Ann e accetta di insegnarle. Spinta in prima linea spirituale con il compagno di studi Padre Dante (Christian Navarro), Suor Ann si ritrova in una battaglia per l’anima di una giovane ragazza, che crede sia posseduta dallo stesso demone che ha tormentato sua madre anni fa. Presto si rende conto che il Diavolo vuole una sola anima: la sua.

Dal 22 marzo ancora con Eagle sarà la volta di Whitney – Una voce diventata leggenda. L’attrice Naomi Ackie offre una performance sensazionale incarnando i manierismi della star senza però lasciarsi inghiottire dall’eredità divinizzata di Whitney Houston. Diretto da Kasi Lemmons e scritto dal candidato al Premio Oscar Anthony McCarten, questo biopic musicale fa vivere al pubblico un viaggio nelle emozioni e nell’energia della star americana, raccontando la carriera troppo breve e spettacolare dell’artista senza tralasciare però il suo matrimonio tumultuoso e la sua dipendenza dalle droghe.

Cosa ne pensate delle prossime uscite home video portate a marzo 2023 da Eagle Pictures? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le novità legate al mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.