Kimi Antonelli pregusta il debutto in F1 ma serve una deroga

Il pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli a fine agosto compirà 18 anni e dunque potrebbe coronare il suo sogno di esordire in F1. Ma Mercedes e Williams spingono per ottenere una deroga dalla FIA per anticipare il suo debutto

Tra i tanti temi che stanno interessando la F1 c’è anche quello relativo al debutto di Kimi Antonelli nel Circus. Il classe 2006 nativo di Bologna, dal 2019 sotto l’ala protettrice della Mercedes, potrebbe esordire in F1 nel Gran Premio di Imola al posto di Logan Sargeant in Williams. Il giovanissimo talento italiano è infatti uno dei pretendenti ad affiancare George Russell in Mercedes nella prossima stagione.

Nei pensieri del team capitanato da Toto Wolff ci sarebbe quello di piazzare inizialmente Antonelli in Williams facendolo esordire già ad Imola per metterlo subito alla prova in Formula 1 e, se dovesse dare i feedback positivi mostrati già nei test, potrebbe essere promosso dalla prossima stagione al posto di Lewis Hamilton promesso sposo alla Ferrari. Dall’altra parte in Williams sarebbero pronti a sacrificare Sargeant che non ha mai pienamente convinto il team di Grove.

Kimi Antonelli in F1: attesa la decisione della FIA

Gran Premio di Abu Dhabi 2021, questa è stata l’ultima gara in cui un pilota italiano ha corso in F1, stiamo parlando di Antonio Giovinazzi quando era al volante dell’Alfa Romeo. Ora, 3 anni dopo potremmo rivedere un pilota italiano sfrecciare sulle piste di F1. Tuttavia l’ostacolo più grande al momento è dato dal fatto che Antonelli non possiede nè la maggiore età e nè la superlicenza FIA, necessaria per gareggiare in F1. I recenti test di Kimi Antonelli con la Mercedes W13 indicano che il team sta valutando attentamente le sue capacità e il suo potenziale. Se la richiesta di superlicenza dovesse essere accettata dalla FIA, potremmo vedere Antonelli esordire in Formula 1 molto presto, magari già durante la stagione in corso.

