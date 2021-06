Anteprima Graven: un oscuro accesso anticipato

In questa anteprima vi parleremo di Graven, un gioco action in prima persona ambientato in un affascinante mondo fantasy oscuro e corrotto

Graven è un action fantasy in prima persona sviluppato da Slipgate Ironworks e pubblicato da 3D Realms e 1C Entertainment. Il titolo sarà rilasciato in futuro sia su PC che su console, ma al momento è già giocabile in accesso anticipato su Steam. Acquistare un titolo in early access è sempre un rischio ma per fortuna, grazie alla nostra anteprima, potrete scoprire in che stato si trova attualmente Graven.

Un mondo corrotto

In Graven vestirete i panni di un prete che è stato esiliato dal suo ordine ed è finito in una decadente città ridotta in rovina da una pericolosa piaga. Una volta giunti in questo luogo, un misterioso traghettatore vi equipaggerà con una staffa e un libro di incantesimi, per poi mandarvi senza troppe spiegazioni a combattere contro le abominevoli creature che infestano la zona. Da qui in poi dovrete fare tutto il possibile per cercare di lenire le sofferenze degli abitanti e scoprire la nebulosa storia della città.

L’introduzione di Graven è davvero molto affascinante e riesce a lasciare il segno anche grazie ad una buona regia e un ottimo doppiaggio. Purtroppo però, nonostante questo incipit così interessante, nel corso del gioco la storia non avanzerà molto. Questo accade perché l’early access vi permetterà di giocare solamente le prime 4 ore di gioco e di conseguenza sarete costretti a fermarvi proprio un istante prima di poter mettere le mani su delle informazioni molto importanti. Ovviamente con i prossimi grandi aggiornamenti questa mancanza sarà colmata, ma ci teniamo comunque a farvi sapere che allo stato attuale non potrete approfondire molto la storia di Graven.

Lotta d’attrito – Anteprima Graven

Nel corso di tutto il gioco il vostro scopo sarà sempre quello di attraversare delle aree colme di pericoli per raggiungere un dato obiettivo. Oltre a vari puzzle ed enigmi semplici ma carini, gli ostacoli più grandi che troverete sulla vostra strada sono ovviamente i nemici. In Graven sono presenti molti mostri diversi e per sconfiggerli potrete fare affidamento su numerosi strumenti. Ovviamente avrete sempre a disposizione il vostro fidato bastone e il libro degli incantesimi, ma potrete trovare o acquistare anche spade, balestre e tante altre armi.

Ovviamente uno degli aspetti più importanti di un gioco che punta così tanto sui nemici è il combattimento, ma purtroppo sotto questo punto di vista Graven presenta molte pecche. Il combat system è estremamente grezzo e per sconfiggere i mostri non dovrete fare altro che girare costantemente intorno a loro per evitare gli attacchi e colpirli ripetutamente fino a quando non crolleranno a terra. Inoltre spesso le azioni dei nemici non saranno molto precise e di conseguenza potreste finire più volte con l’essere danneggiati ingiustamente.

Un’altra grande pecca è legata alle magie, che purtroppo nel corso del gioco avranno un’utilità estremamente marginale. Nell’accesso anticipato potrete utilizzare solamente incantesimi elettrici e di fuoco ma, oltre a permettervi di risolvere alcuni enigmi ambientali, non avranno quasi nessuna utilità. Tecnicamente è possibile sfruttare queste magie anche contro i nemici, ma in pratica facendo ciò otterrete dei vantaggi quasi inesistenti.

Un fascino retrò – Anteprima Graven

Dal punto di vista tecnico non c’è molto da dire su Graven. Il titolo è estremamente leggero e di sicuro riuscirete a mantenere i 60 FPS anche utilizzando dei PC non particolarmente performanti. Inoltre, nonostante sia un accesso anticipato pubblicato da pochissimo, nel corso della nostra prova ci siamo imbattuti solamente in pochissimi bug.

Per quanto riguarda invece il lato artistico, Graven è riuscito subito a catturarci grazie al suo fascino unico. Lo stile grafico del gioco è una sorta di pixel art 3D che si avvicina molto a quello utilizzato per i primi Quake, ed è in grado di trasmettere un fascino retrò senza però risultare vecchio. Questo stile viene applicato in maniera eccelsa nella creazione di ambientazioni, oggetti e soprattutto nemici, permettendo così ai giocatori di immergersi nel mondo di Graven senza difficoltà. In più il gioco vanta anche un gran numero di animazioni estremamente curate che contribuiranno a rendere piacevole ogni azione del vostro protagonista.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra anteprima in cui tiriamo le somme su Graven. Il titolo possiede davvero un grande fascino, ma purtroppo al momento viene affossato da un pessimo sistema di combattimento e dalla mancanza di contenuti. Nel gioco sono presenti tante buone idee, come ad esempio la possibilità di equipaggiare il vostro bastone con gemme in grado di offrire diversi effetti, ma purtroppo in questo stato dell’accesso anticipato non vengono sfruttate a dovere.

Questo però non vuol dire che non ci sia speranza per Graven. Il gioco è disponibile in early access da meno di un mese e davanti a se ha ancora una lunga strada da percorrere. Se Slipgate Ironworks continuerà ad aggiungere contenuti e soprattutto a migliorare il sistema di combattimento, allora Graven potrebbe tranquillamente diventare il degno erede di titoli di culto come Hexen.

Graven è disponibile ora in accesso anticipato su Steam.