Recensione Rust Console Edition: e se l'attesa del piacere...

Dopo anni di attesa, Rust Console Edition ha visto finalmente la luce su PS4 e Xbox One e noi di tuttoteK siamo pronti a portarvi i nostri pareri attraverso questa recensione

Rust è uno di quei titoli che, nonostante una partenza travagliata, è riuscito pian piano a vedere la luce. Uscito in accesso anticipato nell’ormai lontano 2013, il titolo si presentava in modo significativamente diverso da quello che conosciamo oggi. Le pesanti critiche ricevute nel periodo prima della release completa sono servite tanto a Facepunch Studios. Mettendo a confronto l’originale versione con quella moderna, le due appaiono infatti come due titoli completamente differenti.

Disponibile inizialmente solo su Windows e macOS, i rumors sull’uscita di questa edizione per console giravano ormai da tempo. Tra fake news e lunghissime attese ci siamo, Rust Console Edition è disponibile sugli scaffali e i non-PC Gamers possono finalmente lanciarsi nelle lande dello storico survival. Questo porting godrà di una partenza migliore rispetto al titolo originale? Beh.. lo scoprirete solo leggendo la nostra recensione!

Sopravvivere armati di un sasso – Recensione Rust Console Edition

Nonostante la recensione si soffermerà principalmente sulle nostre impressioni avute giocandolo su PS4 liscia, ci sembra doveroso descrivere brevemente quello che è un survival davvero complesso. Rust è uno tra i più puri titoli di sopravvivenza presenti sul mercato. Se dapprima vi erano gli zombie come ostacolo di mezzo alle lotte tra i giocatori, ora l’unico intralcio per i player sono i player stessi, oltre ai parametri vitali comprendenti anche il freddo e il caldo.

Una volta avviato il titolo ed essere entrati in uno dei server disponibili, ci sveglieremo su una sezione di mappa completamente casuale. Armati unicamente di un sasso ed una torcia, come nel più classico dei survival dovremo iniziare a farmare legno e pietra per costruire i primi utensili. Dopo aver ottenuto un quantitativo abbastanza elevato di materia prima, solitamente si passa alla costruzione della propria base. Oltre ad una caterva di oggetti che potremo costruire man mano trovando i progetti in giro per la mappa, altrettanto amplio e ricco di possibilità sarà l’editor per la costruzione.

Una delle peculiarità di Rust è il poter distruggere le costruzioni nemiche e, pertanto, ci vedremo costretti fin da subito a rinforzare per bene la nostra dimora. Pian piano conosceremo luoghi dove poter scambiare Scarti (la moneta del gioco) con pezzi di armatura, piuttosto che con armi e via dicendo. Impareremo anche i metodi per assaltare le basi nemiche, verremo assaltati e perderemo tutto. Faremo conoscenze e apprenderemo che nessuno (o quasi) è realmente friendly in un questo survival dalla natura fortemente punitiva.

Sulla carta quindi questo è un ottimo titolo, ricco di possibilità e che offrirà potenzialmente ore e ore di divertimento. Se facciamo questa premessa è perché, chiaramente, il porting presenta diversi punti critici: vediamo quali.

Al ladro! (di fotogrammi) – Recensione Rust Console Edition

Dopo aver scaricato il gioco dal peso piuma di circa 6GB eravamo pronti. È vero, il porting di DayZ per console, uscito ormai due anni fa, ci aveva preparati e trasmesso quel tanto di timore che basta per partire prevenuti. Dal povero menù, abbiamo potuto scegliere il server dal quale partire. Già da qui, ci siamo accorti di come non fosse possibile poter creare un proprio server come nella versione PC, catapultando i novellini in mezzo ai lupi, senza una possibilità di apprendere pian piano le meccaniche.

Scelto il server che può essere cross-play (tra Xbox One e PS4), o incentrato sulla console dalla quale giochiamo, è iniziata la nostra avventura. Già da appena svegli (su una casuale riva post-apocalittica) ci siamo accorti di come il comparto tecnico non fosse all’avanguardia. Ok, stiamo parlando pur sempre di un adattamento su una periferica molto meno potente rispetto ad un PC moderno. Su questa periferica girano però titoli ben più complessi e molto più dignitosamente.

Oltre alle texture piatte e sgranate, una vegetazione quasi assente e l’effetto pop-up ben marcato, le mancanze non finiscono qui. Su PS4 liscia il titolo non riesce a tener bene i 30fps e questo è un problema in un titolo online. I cali non ci sono unicamente in concomitanza delle strutture di gioco, ma anche vicino alle basi create dai giocatori stessi, rendendo problematici eventuali raid. Tutto ciò, unito ad una grafica molto simile a quella old-gen (se non proprio tale) fa storcere il naso.

Qualche problema di Netcode?

Purtroppo, non sono solo i drop di fps e la grafica datata gli unici intoppi. Ciò che abbiamo riscontrato più di frequente sono stati i pesanti lag che colpivano i server. Per cercare di arginarli abbiamo cambiato spesso partita, speranzosi che la successiva poteva offrirci un’esperienza migliore. Nelle varie ore passate a cercare di sopravvivere, però, sono stati rari i momenti “quasi fluidi”. A questo aggiungiamo anche i crash abbastanza frequenti che in questo tipo di gioco possono essere cruciali più che mai dato che una volta chiuso il titolo, il nostro alter-ego si metterà a dormire per terra.

Riproporre tutti i comandi attuabili in Rust su un pad non è una passeggiata. Facepunch Studios qui ha quantomeno operato in modo abbastanza degno e, oltre al menù per cambiare costruzione, i restanti sono intuibili quanto basta e ben schematizzati. Anche l’assegnazione dei tasti è stata ben studiata. Costruire non è malaccio però, ricollegandoci a prima, i problemi citati rendono sia la costruzione che (molto di più) il combattimento un terno al lotto.

…fosse essa stessa il piacere?

Uniamo il titolo della recensione con ciò che leggete sopra e otteniamo: “E se l’attesa del piacere fosse essa stessa il piacere?”. Tralasciando l’improbabile citazione è vero: l’attesa che avevamo per Rust Console Edition è stata purtroppo tradita da un lavoro che ha visto poco impegno da parte degli sviluppatori. Questo è il Rust che conosciamo? Sì. Questa è la peggiore versione di Rust disponibile? Beh, sì anche questa volta.

Se non aveste quindi un PC sul quale giocare al famoso survival vi consiglieremmo di attendere, anche perché il titolo è proposto ad un prezzo pieno di 49,99 € nonostante gli anni sul groppone. Magari con il tempo assisteremo alla sua ascensa come con la versione originale. Ad ora, però, ci vediamo di fronte a un titolo ricco di problemi che portano spesso e volentieri alla frustrazione.