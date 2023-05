Come monitorare il PC Windows dei dipendenti

In questo articolo vedremo come monitorare lo schermo de PC Windows dei dipendenti e perché può essere importante per la produttività dell’azienda

Un software di monitoraggio del PC dei dipendenti come Wolfeye Remote Screen può essere uno strumento prezioso per i datori di lavoro per via dell’elevata digitalizzazione che stiamo vivendo. Sebbene si debba prestare attenzione ai problemi di privacy, un software di monitoraggio offre funzionalità che possono portare benefici sia all’azienda che ai dipendenti.

Perché usare un software per monitorare il PC Windows dei dipendenti

Uno dei principali vantaggi dell’uso del software di monitoraggio è il miglioramento della produttività. Monitorando l’attività dei dipendenti al PC, i datori di lavoro possono identificare le inefficienze e i comportamenti che fanno perdere tempo. Queste informazioni possono essere utilizzate per rimuove i colli di bottiglia e aiutare i dipendenti a diventare più efficienti nel loro lavoro. Si tratta di una situazione vantaggiosa per tutti, in quanto il datore di lavoro ottiene una maggiore produttività dal dipendente, mentre quest’ultimo viene sollevato dalla frustrazione di sentirsi improduttivo.

Un altro vantaggio del software di monitoraggio è quello di garantire che i dipendenti seguano le politiche e le procedure aziendali, nonché ai requisiti legali e normativi. Un esempio può essere la protezione dei dati che è diventata una questione sempre più importante nell’era digitale, il che rende essenziale per i datori di lavoro prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare le violazioni dei dati. Monitorando l’attività informatica dei dipendenti, i datori di lavoro possono contribuire a prevenire le minacce interne identificando le attività sospette e impedendo l’accesso non autorizzato ai dati sensibili. In questo modo si garantisce che i dipendenti non siano esposti ai rischi di minacce interne e l’azienda riduce il rischio di danni finanziari e di reputazione.

Inoltre, il software di monitoraggio dei dipendenti può contribuire a migliorare la sicurezza generale identificando i rischi e le vulnerabilità. Può consentire alle aziende di prevenire i cyberattacchi identificando le falle nei protocolli e adottando le misure necessarie per mitigare tali rischi. Il monitoraggio dei dipendenti può essere particolarmente utile per rilevare comportamenti che possono esporre l’azienda a rischi di sicurezza in modo da poterli stroncare sul nascere. Prevenire è sempre meglio che curare perché ripristinare il sistema dopo un cyberattacco può essere molto costoso.

Con la pandemia si è diffuso il lavoro a distanza che tuttavia rappresentava un mondo per lo più sconosciuto per la maggior parte delle aziende. Tuttavia, con l’uso di un software di monitoraggio, lo smartworking può essere gestito in modo più semplice. Poiché un numero sempre maggiore di dipendenti lavora da casa, il software di monitoraggio può aiutare i datori di lavoro ad assicurarsi che i dipendenti si dedichino alle loro mansioni negli orari stabiliti e siano disponibili a essere contattati quando necessario. Si tratta di un modo efficace per responsabilizzare i dipendenti da remoto sul loro lavoro e per riuscire a mantenere il controllo della situazione.

Il software di monitoraggio può essere utilizzato anche come strumento per identificare le aree in cui è necessario un supporto o una formazione supplementare. L’analisi dell’attività informatica dei dipendenti può aiutare ad identificare eventuali difficoltà, consentendo ai datori di lavoro di fornire risorse didattiche per aiutare i dipendenti a migliorare le proprie competenze e quindi le prestazioni. Invece di proporre attività di formazione generiche e poco specifiche, un accurato monitoraggio permette di identificare in modo specifico i punti deboli dei dipendenti in modo da aiutarli a crescere.

Infine si possono facilmente prevenire dispute e malumori tra dipendenti che sono molto deleteri per la produttività.

La tutela della privacy

Ovviamente, è chiaro che un software di monitoraggio dei dipendenti come Wolfeye Remote Screen può aiutare i datori di lavoro a raggiungere diversi obiettivi e, in ultima analisi, può portare benefici sia all’azienda che ai dipendenti. Tuttavia, deve essere utilizzato in modo da rispettare la privacy e i diritti dei dipendenti ed essere coerente con gli standard legali ed etici. I datori di lavoro devono comunicare chiaramente con i propri dipendenti le ragioni del monitoraggio e i tipi di attività che saranno monitorate, e devono adottare misure per rispondere a eventuali dubbi o domande dei dipendenti. Così facendo, si può creare trasparenza e fiducia tra le due parti e rendere l’ambiente di lavoro più produttivo e coeso. Ovviamente ricordiamo che monitorare in segreto l’attività dei dipendenti non è legale.

Le funzionalità di Wolfeye Remote Screen

Wolfeye Remote Screen in effetti è un ottimo software per monitorare il PC dei dipendenti. Permette di vedere lo schermo del PC in diretta utilizzando la comoda interfaccia web. Ovviamente il tutto è protetto da password per evitare un uso improprio. Il software gira in background e si avvia automaticamente quando si avvia Windows in modo da non interferire con la normale attività del dipendente. Oltre a monitorare l’attività in diretta sarà anche è possibile prendere degli screen. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!