Vi parliamo di un software molto interessante per eseguire il backup Windows gratis. Si tratta di MiniTool ShadowMaker Free 4.0, un ottimo modo per tenere al sicuro i dati

Il backup è una procedura essenziale per garantire che i dati archiviati su un dispositivo elettronico, come un computer o un cellulare, non vengano persi. Consiste nel creare una copia di sicurezza dei file importanti e conservarla in un luogo sicuro, come un hard disk esterno o un servizio di cloud storage.

Ci sono diversi motivi per cui è importante fare il backup dei dati. I dati possono essere danneggiati per cause fisiche come il furto, l’incendio, l’inondazione o il guasto del dispositivo, oppure digitali come virus, malware o attacchi hacker. Un backup regolare permette di recuperare e ripristinare i dati. Inoltre, il backup può essere utile per il trasferimento dei dati in un nuovo dispositivo, come quando si cambia computer o cellulare, o per la condivisione di file con altre persone.

In sintesi, il backup è essenziale per garantire la protezione dei dati, la continuità delle operazioni e la tranquillità dell’utente nel caso di eventi imprevisti. In questo articolo vi proponiamo un programma per eseguire backup su Windows gratis. Si tratta di MiniTool ShadowMaker Free 4.0, vediamo le sue funzionalità!

MiniTool ShadowMaker Free 4.0: backup Windows gratis per tutti

Per automatizzare e rendere più efficacie la procedura di backup su Windows, conviene affidarsi da un software come MiniTool ShadowMaker Free 4.0. Utilizzare questo software per mettere al sicuro file e cartelle del vostro PC è veramente semplice grazie alle numerose funzionalità di cui gode. Vediamo qualche esempio.

Il programma consente di eseguire il backup di dischi fissi, partizioni e supporti esterni come chiavette USB. In caso di necessità, si potranno ripristinare tutti i file in modo semplice e veloce, sempre tramite la procedura guidata di questo software. Si può anche programmare un backup periodico in modo da potersi dimenticare totalmente dei problemi, mantenendo sempre un elevato standard di sicurezza. Il software in questo caso gestirà il backup in modo ottimizzato, eliminando i dati obsoleti e sostituendoli con quelli nuovi, rendendo la procedura del tutto trasparente ed efficiente.

Oltre il backup!

Ma MiniTool ShadowMaker Free 4.0 non si limita al backup Windows gratis. Possiamo fare molte altre cose!

Ad esempio possiamo clonare il vecchio disco fisso per trasferire tutto su uno disco più veloce come un SSD. Possiamo anche creare dei Bootable Rescue Device ovvero possiamo creare all’interno di una chiavetta USB o di un CD un sistema di booting del sistema operativo per poter accedere ai vostri file in caso di problemi a quello pre-installato. Si possono anche creare dei manù di boot per poter installare più sistemi operativi e unità di ripristino.

Potremo anche creare backup da remoto, sarà sufficiente che i PC siano collegati alla stessa LAN. Il software gestirà in modo automatico il backup di più macchine in modo da non portarvi via tempo. Si potranno inoltre creare backup criptati per una maggiore sicurezza.

minitool2

minitool3

Conclusioni

Se volete eseguire un backup Windows gratis, un ottimo programma è certamente MiniTool ShadowMaker Free 4.0. La versione gratuita da accesso a molte funzionalità, tuttavia potete anche decidere di attivare una versione pro per sbloccare il pieno potenziale di questa applicazione. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!